Как переехать из аварийного дома в селе?

Владимир из Шипуново обратился в редакцию altapress.ru с вопросом: "У меня есть родственница, вдова ветерана войны, труженица тыла. Она живет в ветхом, аварийном доме. У нас в Шипуново ее никуда переселить не могут, потому что ничего не строят, нет жилья. По крайней мере, так говорят. Может ли она получить нормальное жилье в любом другом месте Алтайского края?"
В Министерстве труда и социальной защиты Алтайского края рассказали:
— Минтрудсоцзащита формирует список ветеранов, инвалидов семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся улучшении жилищных условий, на основании списков, представленных органами местного самоуправления. Ваша родственница в указанных списках не значится, поэтому предоставить ей субсидию на улучшение жилищных условий за счет средств федерального бюджета не представляется возможным.
Согласно информации, предоставленной администрацией Шипуновского района, ваша родственница имеет льготный статус ветерана труда и "дети войны". Для данных категорий граждан меры социальной поддержки по обеспечению жильем не предусмотрены.
Как инвалид от общего заболевания ваша родственница могла встать на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий до 01.01.2005. Однако она не обращалась с таким заявлением в орган местного самоуправления.
В соответствии с действующим законодательством гражданин вправе обратиться в орган местного самоуправления с заявлением о принятии на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении.
Согласно ЖК РФ нуждающимися в жилых помещениях признаются граждане, обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы. К членам семьи собственника относятся проживающие с ним супруг, дети и иные родственники, если они вселены в качестве члена семьи.
Признать жилое помещение непригодным для жилья может орган местного самоуправления на основании заявления собственника и необходимого пакета документов после того, как проведет оценку дома. В поселениях без централизованных инженерных сетей допускается отсутствие в жилище канализации и водопровода. Вашей родственнице необходимо обратиться по вопросу переселения в администрацию района.
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