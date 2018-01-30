Как работаем и отдыхаем в феврале-2018

Россияне будут отдыхать 23, 24 и 25 февраля. Эти дни выпадают на пятницу, субботу, воскресенье. При этом 22 февраля (четверг) будет сокращенным рабочим днем.

Всего в феврале 28 календарных дней. Из них 19 дней — рабочие и 9 — выходные.

Следующие "длинные выходные" будут с 8 марта до 11 марта. Россияне будут отдыхать четыре праздничных дня.