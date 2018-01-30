Как работаем и отдыхаем в феврале-2018

23 февраля в России празднуют День защитника Отечества. Он считается государственным праздником и официальным выходным днем. В связи с праздником в 2018 году россияне будут отдыхать три дня.
Россияне будут отдыхать 23, 24 и 25 февраля. Эти дни выпадают на пятницу, субботу, воскресенье. При этом 22 февраля (четверг) будет сокращенным рабочим днем.
Всего в феврале 28 календарных дней. Из них 19 дней — рабочие и 9 — выходные.
Следующие "длинные выходные" будут с 8 марта до 11 марта. Россияне будут отдыхать четыре праздничных дня.
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