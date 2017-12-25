Как украсили Барнаул к Новому году

Новогодняя иллюминация в Барнауле. Фото: barnaul.org. Новогодняя иллюминация в Барнауле. Фото: barnaul.org. Новогодняя иллюминация в Барнауле. Фото: barnaul.org. Новогодняя иллюминация в Барнауле. Фото: barnaul.org. Новогодняя иллюминация в Барнауле. Фото: barnaul.org. Новогодняя иллюминация в Барнауле. Фото: barnaul.org. Новогодняя иллюминация в Барнауле. Фото: barnaul.org. Новогодняя иллюминация в Барнауле. Фото: barnaul.org. Новогодняя иллюминация в Барнауле. Фото: barnaul.org. Новогодняя иллюминация в Барнауле. Фото: barnaul.org. Новогодняя иллюминация в Барнауле. Фото: barnaul.org. Новогодняя иллюминация в Барнауле. Фото: barnaul.org. Новогодняя иллюминация в Барнауле. Фото: barnaul.org. Новогодняя иллюминация в Барнауле. Фото: barnaul.org. Новогодняя иллюминация в Барнауле. Фото: barnaul.org. Новогодняя иллюминация в Барнауле. Фото: barnaul.org. Новогодняя иллюминация в Барнауле. Фото: barnaul.org. Новогодняя иллюминация в Барнауле. Фото: barnaul.org. Новогодняя иллюминация в Барнауле. Фото: barnaul.org. Новогодняя иллюминация в Барнауле. Фото: barnaul.org. Новогодняя иллюминация в Барнауле. Фото: barnaul.org. Новогодняя иллюминация в Барнауле. Фото: barnaul.org. Новогодняя иллюминация в Барнауле. Фото: barnaul.org. Новогодняя иллюминация в Барнауле. Фото: barnaul.org. Новогодняя иллюминация в Барнауле. Фото: barnaul.org. Новогодняя иллюминация в Барнауле. Фото: barnaul.org. Новогодняя иллюминация в Барнауле. Фото: barnaul.org. Новогодняя иллюминация в Барнауле. Фото: barnaul.org. Новогодняя иллюминация в Барнауле. Фото: barnaul.org. Новогодняя иллюминация в Барнауле. Фото: barnaul.org. Новогодняя иллюминация в Барнауле. Фото: barnaul.org.

На опорах уличного освещения по главным магистралям Барнаула разместили около 900 виньеток и тубусов. Всего в городе можно увидеть около 119 объемно-пространственных световых фигур. 65 конструкций установили в этом году впервые — большой светодинамический фонтан на Нулевом километре, светодиодную конструкцию "Сердце" на пересечении Павловского тракта и ул. Малахова, сани с оленями, снеговики-музыканты, два медведя и елки в сквере у Дворца бракосочетания и другое.

В этом году впервые к Новому году украсили пешеходную улицу Мало-Тобольскую. Здесь оформили праздничную фотозону.

Ранее altapress.ru писал, что в Барнауле на главной елке города зажгли многомиллионную иллюминацию.