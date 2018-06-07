Стало известно, как в Барнауле изменится пешеходная часть улицы Молодежной

Этим летом в Барнауле планируют благоустроить пешеходную зону на улице Молодежной в Барнауле. Эскизы опубликованы на сайте госзакупок.
В нескольких местах асфальт заменят на плитку разных цветов. На Молодежной увеличат количество паковочных мест до 160, сделают несколько велопарковок, установят скамейки и урны.
Кроме того, на пешеходной зоне высадят много деревьев и кустарников. Среди них рябина, липа, ель и другие. Часть старых растений вырубят.
Сообщается, что в июле 2018 года проведут демонтажные работы, в августе сделают плиточное и асфальтовое покрытие. На сентябрь запланирован монтаж освещения, а в октябре территорию озеленят, установят здесь лавочки и урны
Напомним, территорию планируют благоустроить за счет муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы.
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