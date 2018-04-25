Как выбрать надежного поставщика для пекарни на Алтае

Выбор поставщика - это очень индивидуально. Сейчас все производители и трейдеры набрали менеджеров, которые постоянно звонят по всем номерам и пытаются предложить свой товар, так что выбор действительно велик.

В этих условиях сменить поставщика кажется делом пяти минут, но лучше не доверять словам, а проверять делом. Поэтому, прежде всего, нужно попросить предоставить пробную партию товара, чтобы удостовериться действительно ли он вам подходит.

Кроме того, следует указать четкие условия поставки.

Наталья Сидоренко,

владелица сети пекарен "С пылу с жару":

— Мои технологи заказывают продукты на каждую точку самостоятельно, исходя из потребностей конкретной пекарни. Мы не готовим впрок, ведь никто не хочет кушать заветренную пиццу. Если поставщик затягивает сроки поставки или не выдерживает объем, значит нужно работать с кем-то крупнее.

При выборе поставщика важно, чтобы у компании были свои грузчики и доставка. Это показатель уважения к клиенту и определенного сервиса.

Год назад сеть пекарен "С пылу с жару" сменила поставщика муки. Это пришлось сделать, потому что за короткий срок качество продукции заметно ухудшилось.

Наталья Сидоренко,

владелица сети пекарен "С пылу с жару":

— Сейчас сотрудничаем с Торговым домом "Наладчик". Они занимаются производством муки долгое время, всегда поставляют товар в срок, и качество радует. Мука белая, сухая, без постороннего запаха, с хорошей клейковиной. С такой работать одно удовольствие, тесто всегда хорошо поднимается и румянится. Выпечка получается вкусной, как любят говорить наши посетители, "домашней".

Там же мы закупаем и сахар, с ним тоже нет проблем, каждый раз привозят сухой, без комков и мелкого помола. Всегда приятно работать непосредственно с производителем, поэтому, если вы ищете качественного поставщика, обращайтесь в Торговый дом "Наладчик".

Торговый дом "Наладчик" Эл. почта: snaladchik@bk.ru

Адрес: Барнаул, ул. Гоголя 122

Телефон: 8 (3852) 58-57-08

Сайт: www.td-naladchik.ru

"С пылу с жару"