Как заставить должника заплатить за свет?

Антонина из Тогула спрашивает: "В нашем ТСЖ есть квартира-должник. Старые хозяева, имея долг за электроэнергию, не оплатили его и продали жильё. Новые владельцы были предупреждены о долге в письменном виде и обещали решить этот вопрос со старыми хозяевами, заплатив им за покупку с вычетом суммы задолженности. В итоге они купили квартиру, но долг не погасили. Как нам быть, на кого подавать в суд?"
В компании "Юрисдело" ответили:
— Если старые владельцы продали квартиру, не заплатив за свой долг за электроэнергию, то новый собственник не отвечает по долгам старого. Требовать оплаты долга нужно от прежнего собственника. При этом нужно учитывать общий срок исковой давности в три года.
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