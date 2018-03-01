Какой будет погода 1 марта, в первый день весны

1 марта в Алтайском крае будет местами робкая весна, а местами настоящая снежная зима: синоптики прогнозируют от 0 до -17 градусов.
Погода в Алтайском крае 1 марта
Днем на большей части территории снег, местами метели, в предгорьях мокрый снег, на дорогах местами гололедица, заносы. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, порывы до 15-20 м/с.
Температура -7...-12, по северо-западу -12...-17, по югу от 0 до -5 с похолоданием к вечеру.
Погода в Барнауле 1 марта
Облачно, во второй половине ночи и днем снег, метель, на дорогах местами гололедица, заносы. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.
Температура -7...-9 с похолоданием в течение дня.
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