Какой будет погода 1 марта, в первый день весны

Погода в Алтайском крае 1 марта

Днем на большей части территории снег, местами метели, в предгорьях мокрый снег, на дорогах местами гололедица, заносы. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, порывы до 15-20 м/с.

Температура -7...-12, по северо-западу -12...-17, по югу от 0 до -5 с похолоданием к вечеру.

Погода в Барнауле 1 марта

Облачно, во второй половине ночи и днем снег, метель, на дорогах местами гололедица, заносы. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура -7...-9 с похолоданием в течение дня.