Последний день зимы: репортаж с улиц Барнаула

28 февраля заканчивается календарная зима. Уже завтра наступит долгожданная весна, а на градуснике пока маячит солидный "минус". Погода, прямо скажем, не очень весенняя. Корреспонденты altapress.ru поснимали, как выглядит Барнаул в преддверие весны.

Верба в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Уличная торговля. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Последний день зимы. Фото: Вибе Екатерина, altapress.ru. Последний день зимы. Фото: Сердюков Александр, altapress.ru. Последний день зимы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Последний день зимы. Фото: Сердюков Александр, altapress.ru. Сосульки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Последний день зимы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Птицы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Последний день зимы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Последний день зимы. Фото: Вибе Екатерина, altapress.ru. Последний день зимы. Фото: Сердюков Александр, altapress.ru. Последний день зимы. Фото: Вибе Екатерина, altapress.ru. Последний день зимы. Фото: Сердюков Александр, altapress.ru. Последний день зимы. Фото: Вибе Екатерина, altapress.ru. Последний день зимы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Последний день зимы. Фото: Сердюков Александр, altapress.ru. Последний день зимы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Последний день зимы. Фото: Траут Виктория, altapress.ru. Последний день зимы. Фото: Траут Виктория, altapress.ru. Последний день зимы. Фото: Траут Виктория, altapress.ru. Зимняя шина. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Последний день зимы. Фото: Траут Виктория, altapress.ru. Последний день зимы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Последний день зимы. Фото: Траут Виктория, altapress.ru. Флаг России. Администрация Барнаула. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Последний день зимы. Фото: Сердюков Александр, altapress.ru. Последний день зимы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Сосульки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Последний день зимы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Дворники. Автомобиль зимой. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Последний день зимы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Сосульки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Последний день зимы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Последний день зимы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Последний день зимы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Последний день зимы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Последний день зимы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Последний день зимы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Последний день зимы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Последний день зимы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Последний день зимы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Последний день зимы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Последний день зимы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Сосульки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Последний день зимы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Зеркало. Витрина. Фасад. Отражение. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru