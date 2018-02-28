Последний день зимы: репортаж с улиц Барнаула

28 февраля заканчивается календарная зима. Уже завтра наступит долгожданная весна, а на градуснике пока маячит солидный "минус". Погода, прямо скажем, не очень весенняя. Корреспонденты altapress.ru поснимали, как выглядит Барнаул в преддверие весны.
Верба в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Уличная торговля. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Последний день зимы. Фото: Вибе Екатерина, altapress.ru.
Последний день зимы. Фото: Сердюков Александр, altapress.ru.
Последний день зимы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Последний день зимы. Фото: Сердюков Александр, altapress.ru.
Сосульки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Последний день зимы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Птицы. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Последний день зимы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Последний день зимы. Фото: Вибе Екатерина, altapress.ru.
Последний день зимы. Фото: Сердюков Александр, altapress.ru.
Последний день зимы. Фото: Вибе Екатерина, altapress.ru.
Последний день зимы. Фото: Сердюков Александр, altapress.ru.
Последний день зимы. Фото: Вибе Екатерина, altapress.ru.
Последний день зимы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Последний день зимы. Фото: Сердюков Александр, altapress.ru.
Последний день зимы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Последний день зимы. Фото: Траут Виктория, altapress.ru.
Последний день зимы. Фото: Траут Виктория, altapress.ru.
Последний день зимы. Фото: Траут Виктория, altapress.ru.
Зимняя шина. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Последний день зимы. Фото: Траут Виктория, altapress.ru.
Последний день зимы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Последний день зимы. Фото: Траут Виктория, altapress.ru.
Флаг России. Администрация Барнаула. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Последний день зимы. Фото: Сердюков Александр, altapress.ru.
Последний день зимы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Сосульки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Последний день зимы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Дворники. Автомобиль зимой. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Последний день зимы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Сосульки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Последний день зимы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Последний день зимы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Последний день зимы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Последний день зимы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Последний день зимы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Последний день зимы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Последний день зимы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Последний день зимы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Последний день зимы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Последний день зимы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Последний день зимы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Сосульки. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Последний день зимы в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
Зеркало. Витрина. Фасад. Отражение. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru
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