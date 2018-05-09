Какой у вас любимый фильм о войне?

9 мая сетка телевещания традиционно заполнится фильмами о Великой Отечественной войне. Почти все из них уже пересмотрены, и не на раз, но эта животрепещущая тема все равно заставляет людей прилипать к экранам. Каждый год появляются все новые и новые фильмы о самой кровавой странице в истории нашей страны, но далеко не все из них вызывают положительные отзывы. Зато старые, советские картины многие россияне знают наизусть. Мы узнали у жителей края, каким фильмам о войне они отдают предпочтение.
Игорь Постоев,
юрист:
— А почему только о Великой Отечественной? Вот мне нравится картина "Бесславные ублюдки" Тарантино, она о Второй мировой. "Дюнкерк" Нолана понравился. Из наших фильмов нравятся практически все советские картины, а из современных — "Брестская крепость".
Анна Зайкова,
фотограф:
— Мой самый любимый фильм о войне — "Офицеры". Никакой другой такого впечатления больше не производил.
Алексей Оноприенко,
сотрудник МЧС:
— Да много какие нравятся. Но первым на ум приходит "В бой идут одни старики". Наверное, он больше всех врезался в память. Из российских — сериал "Диверсант". Хорошее кино, и актеры достойные.
Светлана Винтовкина,
повар-кондитер:
— Обожаю советский фильм "А зори здесь тихие". Современный не понравился совсем. Какой смысл было снимать то же самое, только хуже, не понимаю. А еще мне нравится фильм по другому произведению Бориса Васильева — "В списках не значился". Фильм, правда, по-другому называется, "Я — русский солдат".
Евгений Бородкин,
парикмахер:
— Самый крутой фильм о Второй мировой войне, который я когда-либо видел, это французская лента "Большая прогулка". Шикарное кино, которое я смотрел, без шуток, раз двадцать. Без крови и лишних ужасов, с фирменным французским юмором.
Роман Бурков,
дорожник:
— "Железный Крест" мне нравится больше всего, английско-немецкий фильм. В этом кино немцы показаны не как кровавые маньяки, а как простые солдаты, идущие на верную смерть, но при этом проявлявшие мужество, честь и сочувствие. А из нашего кино нравится сериал "Семнадцать мгновений весны". Я его на цитаты разобрал буквально.
Ольга Меньшова,
сотрудник банка:
— Из тех картин, что призваны пробуждать патриотизм, мне нравится фильм "Они сражались за Родину". Хорошее, добротное кино с умеренной долей ужасов и пафоса. А из картин, которые поразили и ужаснули до глубины души — "Иди и смотри". Просто до костей пробирает.
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