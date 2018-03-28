Камеру в новом смартфоне Huawei P20 Pro признали лучшей в мире. В чем ее "фишка"?

Профильный интернет-ресурс DxOMark признал камеру смартфона Huawei P20 Pro лучшей в мире (аппарат презентовали 27 марта). Отрыв от предыдущего лидера рейтинга Samsung S9 составил десять баллов: 109 против 99. Для сравнения: iPhone X набрал только 97 баллов. Разбираемся, чем камера нового флагмана от Huawei поразила экспертов.
В смартфоне Huawei P20 Pro на задней панели разместили три камеры. Такое решение не внедрял еще ни один производитель смартфонов. Они автоматически выполняют функции разных объективов в обычном фотоаппарате и очень хорошо подстраиваются под условия съемки.
Одна из камер предназначена для средних планов и портретной съемки. Вторая — делает черно-белые фотографии высокой четкости днем и даже ночью. Третья отвечает за четкость снимка, пока первая формирует его цветовой диапазон.
Еще она позволяет создавать размытие фона на портретных фото (эффект боке). Эта же камера оснащена троекратым оптическим зумом. При необходимости увеличить изображение еще сильнее, она подключает вторую черно-белую камеру, и зум получается уже гибридным пятикратным. У ближайших конкурентов он только двукратный.
Благодаря хорошим техническим характеристикам (широкая диафрагма f1,8, оптическая и программная стабилизация и другим) камера в Huawei P20 Pro может снимать в режиме "ночного видения": при минимальном свете делать нормальные снимки.
Также она умеет моделировать освещение и делать портреты с эффектом студийного фото (лицо на темном фоне). К тому же камера имеет 20 (!) режимов для разных типов съемки — пейзажей, животных, людей и так далее.
В Huawei P20 Pro производитель поставил аккумулятор с большой емкостью — 4000 мАч (у iPhone X – 2700 мАч, у Samsung S9 – 3000 мАч). Это обещает долгую автономную работу.
При этом в смартфоне нет слота для карты памяти (встроенной 128 Гб), разъема для наушников и слабая водозащита.
В смартфоне используется процессор Kirin 970: хотя он и прошлогодний, но все же производительный и не устаревший.
Дизайн дисплея частично позаимствован у iPhone X — сверху есть выемка для динамика и фронтальной камеры, внизу экран не безрамочный: в него встроен сенсор для отпечатка пальцев.
В России смартфон будет продаваться в четырех цветах: черном, золотистом, темно-синем и ультрафиолетовом. Последние два — хамелеоны, при ярком свете переливаются разными оттенками в своей гамме.
Традиционно производитель предложил два варианта флагмана: Huawei P20 Pro больше по размерам и совершеннее технически.
Диагональ дисплея: Huawei P20 — 5,8 дюйма, Huawei P20 Pro — 6,1 дюйма. У Huawei P20 только две тыльных камеры: зум-модуль из этой модели убрали. Но зато у основной камеры характеристики чуть лучше: диафрагма шире (f 1.6), мегапиксели больше (1,55 мкм против 1 мкм у модели P20 Pro).
Большие мегапиксели позволяют делать более качественные снимки в темноте. В "старшей" модели эта задача решается за счет третьей камеры и автоматики.
Оперативной памяти в Huawei P20 меньше — 4 Гб против 6 Гб, и аккумулятор менее емкий (хотя его емкость тоже хорошая) — 3400 мАч.
Старт продаж в России ожидается во втором квартале 2018 года, начало предзаказа на сайте Huawei начнется через восемь дней. Цены для российского рынка пока не объявлена. В Европе Huawei P20 будет продаваться за 649 евро (порядка 46 тыс. рублей), а Huawei P20 Pro за 899 евро (порядка 65 тыс. рублей).
При подготовке материала использованы источники ferra.ru, ixbt.com, mobile-review.com.
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