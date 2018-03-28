Камеру в новом смартфоне Huawei P20 Pro признали лучшей в мире. В чем ее "фишка"?

2 За что отвечает каждая камера?

Одна из камер предназначена для средних планов и портретной съемки. Вторая — делает черно-белые фотографии высокой четкости днем и даже ночью. Третья отвечает за четкость снимка, пока первая формирует его цветовой диапазон.

Еще она позволяет создавать размытие фона на портретных фото (эффект боке). Эта же камера оснащена троекратым оптическим зумом. При необходимости увеличить изображение еще сильнее, она подключает вторую черно-белую камеру, и зум получается уже гибридным пятикратным. У ближайших конкурентов он только двукратный.