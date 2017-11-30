30 ноября губернатор Алтайского края Александр Карлин вручил юбилейные медали к 80-летию региона депутатам Госдумы и краевого Заксобрания. Награду получил и экс-спикер регионального парламента Александр Назарчук.
Александр Карлин наградил депутатов медалями к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Александр Карлин наградил депутатов медалями к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Александр Карлин наградил депутатов медалями к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Экс-спикер регионального парламента Александр Назарчук. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Александр Карлин наградил депутатов медалями к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Александр Карлин наградил депутатов медалями к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Александр Карлин наградил депутатов медалями к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Александр Карлин наградил депутатов медалями к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Александр Карлин наградил депутатов медалями к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Александр Карлин наградил депутатов медалями к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Александр Карлин наградил депутатов медалями к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Александр Карлин наградил депутатов медалями к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Александр Карлин наградил депутатов медалями к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Александр Карлин наградил депутатов медалями к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Александр Карлин наградил депутатов медалями к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Александр Карлин наградил депутатов медалями к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Александр Карлин наградил депутатов медалями к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Александр Карлин наградил депутатов медалями к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Александр Карлин наградил депутатов медалями к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Александр Карлин наградил депутатов медалями к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Александр Карлин наградил депутатов медалями к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Александр Карлин наградил депутатов медалями к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Александр Карлин наградил депутатов медалями к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Александр Карлин наградил депутатов медалями к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Александр Карлин наградил депутатов медалями к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Александр Карлин наградил депутатов медалями к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Александр Карлин наградил депутатов медалями к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Подобные вручения медалей проходили практически на каждой сессии АКЗС в этом году. Однако губернатор, пришедший обратиться к депутатам с бюджетным посланием, вручал их впервые.
Медали получили: Александр Назарчук, Виктор Красилов, Даниил Бессарабов, Виктор Зобнев, Валерий Елыкомов, Наталья Кувшинова, Иван Лоор, Николай Герасименко, Ирина Шудра, Сергей Приб.
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