Александр Карлин наградил депутатов медалями к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Карлин наградил депутатов медалями к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Карлин наградил депутатов медалями к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Экс-спикер регионального парламента Александр Назарчук. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Карлин наградил депутатов медалями к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Карлин наградил депутатов медалями к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Карлин наградил депутатов медалями к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Карлин наградил депутатов медалями к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Карлин наградил депутатов медалями к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Карлин наградил депутатов медалями к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Карлин наградил депутатов медалями к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Карлин наградил депутатов медалями к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Карлин наградил депутатов медалями к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Карлин наградил депутатов медалями к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Карлин наградил депутатов медалями к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Карлин наградил депутатов медалями к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Карлин наградил депутатов медалями к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Карлин наградил депутатов медалями к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Карлин наградил депутатов медалями к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Карлин наградил депутатов медалями к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Карлин наградил депутатов медалями к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Карлин наградил депутатов медалями к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Карлин наградил депутатов медалями к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Карлин наградил депутатов медалями к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Карлин наградил депутатов медалями к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Карлин наградил депутатов медалями к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Александр Карлин наградил депутатов медалями к 80-летию Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Подобные вручения медалей проходили практически на каждой сессии АКЗС в этом году. Однако губернатор, пришедший обратиться к депутатам с бюджетным посланием, вручал их впервые.Медали получили: Александр Назарчук, Виктор Красилов, Даниил Бессарабов, Виктор Зобнев, Валерий Елыкомов, Наталья Кувшинова, Иван Лоор, Николай Герасименко, Ирина Шудра, Сергей Приб.