Карлин написал о женихах-инвесторах и Алтайском крае-невесте

По словам главы края, инвестиционная политика похожа на сватовство. Про то, как хороша наша "невеста", губернатор рассказывал в блоге еще в 2015 году. А теперь для "женихов-инвесторов" наш край стал еще краше.

Александр Карлин ссылается на данные Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, согласно им за 2017 год наш край улучшил свое положение на 20 позиций и вошел в первую тридцатку регионов с самыми благоприятными условиями ведения бизнеса. Как рассказал губернатор, в регионе "заметно повысилась прозрачность услуг и сократились сроки получения разрешений на строительство, подключение к объектам инженерной инфраструктуры. Должным образом подготовлены инвестиционные площадки в промышленном, сельскохозяйственном секторе, в туризме. Совершенствуется региональное инвестиционное законодательство".

Губернатор продолжает тему сватовства, но уточняет, что в случае с инвесторами здесь чем больше женихов, тем лучше. Для них, пишет Александр Карлин, "в крае создано немало территорий с особым режимом хозяйствования и льготными условиями ведения бизнеса: наукоград, особая экономическая зона туристско-рекреационного типа, медицинский, биофармацевтический, промышленный кластеры". Кроме того, губернатор сообщает, что на Алтае в 2018 году появятся "инвестиционные заповедники", которыми он называет территории опережающего социально-экономического развити:я Заринск и Новоалтайск.

Этой записью в блоге Карлин как бы анонсирует детальное "Инвестиционное послание", размещенное на официальном сайте региона.