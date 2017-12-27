Карлин написал о женихах-инвесторах и Алтайском крае-невесте

27 декабря в блоге губернатора Алтайского края появилось "Послание к инвестору". В этом посте Александр Карлин рассказывает о привлекательности нашего региона, расхваливая край, как невесту.
По словам главы края, инвестиционная политика похожа на сватовство. Про то, как хороша наша "невеста", губернатор рассказывал в блоге еще в 2015 году. А теперь для "женихов-инвесторов" наш край стал еще краше.
Александр Карлин ссылается на данные Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, согласно им за 2017 год наш край улучшил свое положение на 20 позиций и вошел в первую тридцатку регионов с самыми благоприятными условиями ведения бизнеса. Как рассказал губернатор, в регионе "заметно повысилась прозрачность услуг и сократились сроки получения разрешений на строительство, подключение к объектам инженерной инфраструктуры. Должным образом подготовлены инвестиционные площадки в промышленном, сельскохозяйственном секторе, в туризме. Совершенствуется региональное инвестиционное законодательство".
Губернатор продолжает тему сватовства, но уточняет, что в случае с инвесторами здесь чем больше женихов, тем лучше. Для них, пишет Александр Карлин, "в крае создано немало территорий с особым режимом хозяйствования и льготными условиями ведения бизнеса: наукоград, особая экономическая зона туристско-рекреационного типа, медицинский, биофармацевтический, промышленный кластеры". Кроме того, губернатор сообщает, что на Алтае в 2018 году появятся "инвестиционные заповедники", которыми он называет территории опережающего социально-экономического развити:я Заринск и Новоалтайск.
Этой записью в блоге Карлин как бы анонсирует детальное "Инвестиционное послание", размещенное на официальном сайте региона.
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