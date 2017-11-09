Каскадер побил рекорд скорости на летающем костюме

Браунинг с третьей попытки развил скорость в 51,53 километра в час, прежде чем упал в воду.

Падение не помешало рекорду — достижение было зафиксировано, поскольку изобретателю удалось пролететь более ста метров.



Его летающий костюм был оснащен шестью компактными газовыми реактивными двигателями (с тягой 22 килограмма-силы), очками, отображающими параметры их работы, и легким экзоскелетом, распределяющим назгрузку.



Костюм способен разогнать владельца до сотни километров в час, но пока полеты на таких скоростях слабо контролируемы и небезопасны, пишет aex.ru.