Каскадер побил рекорд скорости на летающем костюме

Британский инженер и предприниматель Ричард Браунинг побил мировой рекорд скорости на летающем костюме собственной разработки, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса, пишет РИА Новости.
Браунинг с третьей попытки развил скорость в 51,53 километра в час, прежде чем упал в воду.
Падение не помешало рекорду — достижение было зафиксировано, поскольку изобретателю удалось пролететь более ста метров.
Его летающий костюм был оснащен шестью компактными газовыми реактивными двигателями (с тягой 22 килограмма-силы), очками, отображающими параметры их работы, и легким экзоскелетом, распределяющим назгрузку.
Костюм способен разогнать владельца до сотни километров в час, но пока полеты на таких скоростях слабо контролируемы и небезопасны, пишет aex.ru.
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