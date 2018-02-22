Кем был Владимир Баварин

Сегодня, 07:50.
Жизнь

Ровно 15 лет назад, 22 февраля 2003 года, на Чуйском тракте возле алтайского села Манжерок погиб первый мэр Барнаула Владимир Баварин.

Владимир Баварин. Фото: Из архива семьи Бавариных.
Владимир Баварин. Фото: Из архива семьи Бавариных.
Владимир Баварин. Фото: Из архива семьи Бавариных.
Владимир Баварин. Фото: Из архива семьи Бавариных.
Владимир Баварин. Фото: Из архива семьи Бавариных.
Владимир Баварин. Фото: Из архива семьи Бавариных.
Владимир Баварин. Фото: Из архива семьи Бавариных.
Владимир Баварин. Фото: Из архива семьи Бавариных.
Похороны Владимира Баварина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Биографическая справка о Владимире Баварине

Первые годы

Владимир Николаевич Баварин родился 9 марта 1939 года в селе Куклино Калининской области. В годы Великой Отечественной войны семья была эвакуирована в Барнаул. С первого по восьмой класс учился в барнаульской школе № 13, девятый и десятый классы заканчивал в барнаульской школе № 1.

После окончания школы Владимир Николаевич работал слесарем на заводе "Трансмаш". В 1962 году окончил Алтайский политехнический институт по специальности "инженер-конструктор". Более 20 лет проработал на Алтайском моторном заводе конструктором, начальником бюро, начальником цеха, заместителем директора по быту, секретарем парткома.

Владимир Баварин.
Владимир Баварин.

Во главе города

В 1983 году стал секретарем Барнаульского горкома КПСС, а в 1986-м избран председателем исполкома городского Совета народных депутатов. В 1991 году был назначен главой администрации города, а в 1996 году - впервые избран населением Барнаула главой городского самоуправления. В 2000 году Владимир Баварин был повторно избран мэром Барнаула. Неоднократно избирался депутатом краевого Законодательного собрания и краевого Совета народных депутатов.

Автомобиль, в котором Владимир Баварин попал в смертельную аварию.
Автомобиль, в котором Владимир Баварин попал в смертельную аварию.

Трагическая гибель

Владимир Баварин ехал по Чуйскому тракту в Чемальский район на открытие туристической базы "Росэнерго". Он был за рулем внедорожника, вместе с ним в машине ехала жена. Мэр не справился с управлением, автомобиль врезался в  отбивочные балки на повороте машина сломала несколько деревьев и свалилась в обрыв, к берегу Катуни.

Это случилось в половине шестого вечера 22 февраля 2003 года на 467 километре трассы Новосибирск—Ташанта в районе села Манжерок. Водитель не был пристегнут и погиб. Вдова Владимира Баварина получила повреждения средней тяжести.

Похоронили мэра 25 февраля 2003 года на Черницком кладбище Барнаула. На церемонию прощания пришли десятки тысяч человек.

Награды

Прощание с Владимиром Бавариным.
Прощание с Владимиром Бавариным.
Моя партия - партия Барнаульцев. Вдова Владимира Баварина вспоминает о муже

Распоряжением Президента Российской Федерации от 15 марта 1996 года Владимиру Николаевичу Баварину объявлена благодарность за большой вклад в проведение экономических реформ.

Владимир Николаевич являлся профессором Алтайского государственного технического университета, магистром социологии Академии социальных технологий и местного самоуправления, академиком Международной академии информатизации, академиком Российской муниципальной академии. Кроме этого, принимал активное участие в работе межрегиональных ассоциаций ("Сибирское соглашение", Союз российских городов), а члены Ассоциации городов Сибири и Дальнего Востока дважды избирали его президентом этого объединения. В 1995 году по итогам Всероссийского конкурса "Мэр-95" вошел в первую десятку лучших руководителей городов России (из 220 участников).

За поддержку Русской Православной церкви, сохранение духовности и развитие культуры Патриарх Московский и всея Руси Алексий II наградил Владимира Баварина высокими церковными наградами: Орденом преподобного Сергия Радонежского II степени и Орденом святого Даниила Московского III степени.

Пл. Баварина.
Пл. Баварина.

Увековечивание памяти

В Барнауле именем Владимира Баварина названа ранее бывшая безымянной площадь возле речного вокзала. На этом месте в память о гибели первого мэра города построена часовня Святого равноапостольного князя Владимира.

Что произошло в Барнауле во времена Баварина

Портерт Баварина. Х., м.
Портерт Баварина. Х., м.
  • 1989 год - основан музей истории литературы, искусства и культуры Алтая.
  • 1989 год - открыт памятник В.М.Шукшину.
  • 1991 год - открылся новый корпус Барнаульского государственного педагогического института.
  • 1991-2002 годы - восстановлена колоколня Покровского собора, реставрирована Никольская церковь, построены часовни на Черницком и Власихинском кладбищах, церковь на пос. Южном, храм Александра Невского и др. объекты религиозного культа.
  • 1993 год - открылся краевой диагностический центр.
  • 1993-1994 годы - Барнаул начинает превращаться в один самых чистых и зеленых городов Сибири.
  • 1994-1995 годы - застройка города типовым жильем сменяется строительством объектов на основе местных культурных традиций с использованием тенденций современной европейской архитектуры, вводятся в действие первые элитные торговые центры.
  • 1995 год - принят Устав Барнаула.
  • 1995 год - учреждены муниципальные премии по разделам литература, искусство, театр и т.д.
  • 1995 год - началась активная телефонизация краевого центра, в результате которой Барнаул вошел в тройку самых телефонизированных городов России 1996-1997 годы — началась газификация Барнаула.
  • 1997 год - в Барнауле введен в действие новый мостовой переход через Обь.
  • 1998 год - введен в действие краевой кардиологический центр.
  • 1998 год - барнаульские власти приняли решение о бесплатном проезде в городском пассажирском транспорте для пенсионеров и предоставили 50-процентную льготу на оплату жилья и коммунальных услуг пенсионерам и ряду других категорий граждан.
  • 1998 год - началось отселение жителей из оползневой зоны города в благоустроенное жилье.
  • 2001 год - введен в эксплуатацию новый корпус Алтайского государственного университета.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров