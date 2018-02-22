Кем был Владимир Баварин

Владимир Баварин. Фото: Из архива семьи Бавариных. Владимир Баварин. Фото: Из архива семьи Бавариных. Владимир Баварин. Фото: Из архива семьи Бавариных. Владимир Баварин. Фото: Из архива семьи Бавариных. Владимир Баварин. Фото: Из архива семьи Бавариных. Владимир Баварин. Фото: Из архива семьи Бавариных. Владимир Баварин. Фото: Из архива семьи Бавариных. Владимир Баварин. Фото: Из архива семьи Бавариных. Похороны Владимира Баварина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Биографическая справка о Владимире Баварине

Первые годы

Владимир Николаевич Баварин родился 9 марта 1939 года в селе Куклино Калининской области. В годы Великой Отечественной войны семья была эвакуирована в Барнаул. С первого по восьмой класс учился в барнаульской школе № 13, девятый и десятый классы заканчивал в барнаульской школе № 1.

После окончания школы Владимир Николаевич работал слесарем на заводе "Трансмаш". В 1962 году окончил Алтайский политехнический институт по специальности "инженер-конструктор". Более 20 лет проработал на Алтайском моторном заводе конструктором, начальником бюро, начальником цеха, заместителем директора по быту, секретарем парткома.

Во главе города

В 1983 году стал секретарем Барнаульского горкома КПСС, а в 1986-м избран председателем исполкома городского Совета народных депутатов. В 1991 году был назначен главой администрации города, а в 1996 году - впервые избран населением Барнаула главой городского самоуправления. В 2000 году Владимир Баварин был повторно избран мэром Барнаула. Неоднократно избирался депутатом краевого Законодательного собрания и краевого Совета народных депутатов.

Трагическая гибель

Владимир Баварин ехал по Чуйскому тракту в Чемальский район на открытие туристической базы "Росэнерго". Он был за рулем внедорожника, вместе с ним в машине ехала жена. Мэр не справился с управлением, автомобиль врезался в отбивочные балки на повороте машина сломала несколько деревьев и свалилась в обрыв, к берегу Катуни.

Это случилось в половине шестого вечера 22 февраля 2003 года на 467 километре трассы Новосибирск—Ташанта в районе села Манжерок. Водитель не был пристегнут и погиб. Вдова Владимира Баварина получила повреждения средней тяжести.

Похоронили мэра 25 февраля 2003 года на Черницком кладбище Барнаула. На церемонию прощания пришли десятки тысяч человек.

Награды

Распоряжением Президента Российской Федерации от 15 марта 1996 года Владимиру Николаевичу Баварину объявлена благодарность за большой вклад в проведение экономических реформ.

Владимир Николаевич являлся профессором Алтайского государственного технического университета, магистром социологии Академии социальных технологий и местного самоуправления, академиком Международной академии информатизации, академиком Российской муниципальной академии. Кроме этого, принимал активное участие в работе межрегиональных ассоциаций ("Сибирское соглашение", Союз российских городов), а члены Ассоциации городов Сибири и Дальнего Востока дважды избирали его президентом этого объединения. В 1995 году по итогам Всероссийского конкурса "Мэр-95" вошел в первую десятку лучших руководителей городов России (из 220 участников).

За поддержку Русской Православной церкви, сохранение духовности и развитие культуры Патриарх Московский и всея Руси Алексий II наградил Владимира Баварина высокими церковными наградами: Орденом преподобного Сергия Радонежского II степени и Орденом святого Даниила Московского III степени.

Увековечивание памяти

В Барнауле именем Владимира Баварина названа ранее бывшая безымянной площадь возле речного вокзала. На этом месте в память о гибели первого мэра города построена часовня Святого равноапостольного князя Владимира.

Что произошло в Барнауле во времена Баварина

Портерт Баварина. Х., м.