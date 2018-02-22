Смерть на повороте. Как погиб мэр Барнаула Владимир Баварин

Владимир Баварин. Фото: Михаил Хаустов. Похороны Владимира Баварина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Владимир Баварин. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Прощание с Владимиром Бавариным. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Владимир Баварин. Фото из архива редакции. Похороны Владимира Баварина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Место, на котором в аварию попал автомобиль Владимира Баварина. Фото из архива редакции. Владимир Баварин. Фото из архива редакции. Схема аварии, в результате которой погиб Владимир Баварин. Фото из архива редакции. Владимир Баварин. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Прощание с Владимиром Бавариным. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Фото Олега Богданова. Фото из архива редакции. Прощание с Владимиром Бавариным. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Прощание с Владимиром Бавариным. Фото: Евгений Бобров. altapress.ru Прощание с Владимиром Бавариным. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Владимир Баварин. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Похороны Владимира Баварина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Похороны Владимира Баварина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Похороны Владимира Баварина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Похороны Владимира Баварина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Похороны Владимира Баварина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Похороны Владимира Баварина. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Краткое содержание

Как погиб Баварин

В тот вечер за рулем джипа "Лэнд Ровер" находился сам Владимир Николаевич. На одном из поворотов он не справился с управлением, автомобиль перевернулся.

Первым на месте трагедии оказался один из сотрудников Майминского отделения милиции, который ехал на своем автомобиле в Майму. Он сообщил о случившемся в райотдел. Через несколько минут на место аварии прибыла дежурная бригада. Владимир Баварин был еще жив, но не приходя в сознание скончался на пути в больницу.

Владимир Николаевич не был пристегнут ремнем безопасности. В момент удара водителя выбросило из машины. Супруга Баварина ехала с пристегнутым ремнем, что, по мнению милиции, спасло ее от гибели. Однако вдова получила несколько травм. Вечером 22 февраля ее отправили в Барнаул.

Вера Алексеевна была доставлена в барнаульскую городскую больницу № 1 в 5 часов утра 23 февраля. Она получила повреждения средней тяжести, ее жизнь была вне опасности.

Как 15 лет назад рассказали нашим журналистам в Алтайском краевом бюро судебно-медицинской экспертизы, Баварин погиб от открытой черепно-мозговой травмы с повреждением костей черепа и головного мозга. Смерть наступила очень быстро из-за массивности повреждения стволовой части головного мозга.

Куда он ехал в тот вечер

Вот что о поездке Владимира Баварина рассказал редакции газеты "Свободный курс" на следующий день после трагедии тогдашний председатель краевого совета народных депутатов Александр Назарчук:

— Мы собирались вместе с Владимиром Николаевичем ехать в Чемальский район на открытие туристической базы "Росэнерго". Он сказал: "Поедем вместе, я буду за рулем, поговорим". Встретились на похоронах Василия Ивановича Неверова (первого ректора АГУ, похороны которого были накануне - прим. ред.). Баварин торопился, потому что хотел к завтрашнему дню вернуться в Барнаул. Я поехать с ним не смог. На въезде в Республику Алтай Баварина ждал министр внутренних дел Республики Юрий Валяев, но не дождался.

Почему произошла авария

Схема аварии, в результате которой погиб Владимир Баварин.

На участке трассы, где произошла авария, за двести с небольшим метров до памятника Шишкову есть очень сложный и опасный затяжной поворот. Погодные условия 22 февраля были неблагоприятными: днем трасса подтаяла, а к вечеру она покрылась ледяной коркой. К тому же начался снегопад, осложнявший видимость.

Владимир Баварин ехал на высокой скорости и не справился с управлением. "Ленд Ровер" ударился об отбивочные балки и вылетел на правую сторону по ходу движения. При этом машина сломала несколько деревьев и свалилась в обрыв, к берегу Катуни. У автомобиля была сильно повреждена левая сторона (место водителя), отвалилось правое переднее колесо.

В каком автомобиле ехал Владимир Баварин

Внедорожник Land Rover Discovery принадлежал племяннику мэра — Олегу Баварину. Эту модель начали выпускать с 1989 года, а модернизировали в 1994 году (Discovery II).

Технические характеристики внедорожника

Двигатель бензиновый с электронным впрыском

V8 рабочим объемом 4 литра, мощностью 180 л.с.

Подвеска - жесткие балки-мосты (как на УАЗ)

Максимальная скорость 170 км/ч

Снаряженная масса 2020 кг

Шины Cooper Discoverer M+S (грязь + снег), могут использоваться без шипов.

"Фирменный" недостаток машины

Как сообщала газета "Клаксон" (№ 18 2002 год), при резком торможении на большой скорости (свыше 100 км/ч) автомобиль ведет себя стабильно только тогда, когда передние колеса смотрят прямо. Достаточно чуть повернуть руль, чтобы внедорожник "подломился", — машина начинает проявлять стремление к заносу, которое надо быстро гасить точным движением руля, иначе до беды недалеко.

Как прощались с первым мэром

Гражданская панихида по погибшему Владимиру Баварину состоялась 25 февраля 2003 года в барнаульском Дворце зрелищ и спорта. Гражданская панихида началась в 10:00, а закончилась в 13:00. По предварительным оценкам, проститься с мэром пришли 30 тысяч человек.

Вся площадь перед Дворцом была заполнена людьми. Обычно столько народа собирается на этой площади на большие праздники. Но в этот раз барнаульцев объединило горе. Чтобы последний раз взглянуть на своего мэра, люди стояли по два часа в очереди, растянувшейся на сотни метров по периметру площади Сахарова. Но далеко не всем удалось зайти в здание.

После гроб с телом Владимира Баварина пронесли на руках по площади Сахарова до улицы Молодёжной, где поместили в катафалк. Около 60 автобусов-"Мерседесов" и десятки автомобилей отправились на кладбище.

Колонна машин проследовала по улице Молодёжной и Ленинскому проспекту до здания городской администрации. После остановки траурный кортеж поехал по улице Гоголя, Красноармейскому проспекту и Змеиногорскому тракту на Черницкое кладбище, где и был похоронен Владимир Николаевич.

После отпевания, которое проводил епископ Максим, состоялся траурный митинг. С прощальными речами выступили губернатор края Александр Суриков, глава Новосибирской области Виктор Толоконский, депутат Госдумы Владимир Рыжков.

Пришедшие люди стояли на ветру, глядя на пламя свечек в своих руках. А милиционеры, выстроившись в ряд, по цепочке выгружали из машины-фургона венки, добавляя их к сотням уже стоящих.

Что было потом

Барнаульцы увековечили память о первом мэре в названии площади возле речного вокзала. Ранее эта территория была безымянной, но уже 6 сентября 2003 года на этом месте состоялось торжественное открытие площади Владимира Баварина.

Во время церемонии открытия площади здесь было освящено место, на котором впоследствии была построена часовня Святого равноапостольного князя Владимира. Это культовое сооружение носит имя киевского великого князя — Владимира Святославича, при котором произошло крещение Руси. А построена в память о трагической смерти барнаульского мэра.

А еще в начале марта 2003 года депутаты Барнаульской гордумы выбрали нового мэра. Им стал бывший первый зам Владимира Баварина — Владимир Колганов, который управлял Барнаулом до 2010 года.

Часовня святого Владимира

Проект этой часовни Святого равноапостольного князя Владимира, которая стоит на площади Баварина, разработал архитектор Александр Деринг. Проект был представлен в 1995 году под рабочим названием "Часовня Рождества Христова". Заказчиком этого проекта стал предприниматель Борис Князев.

Предполагалось построить часовню в одном из скверов Ленинского проспекта. Но этому помешали различные обстоятельства. Проект обсуждался, но реализация его откладывалась.

Проект был представлен главе администрации Барнаула Владимиру Баварину. Эскизы понравились мэру, еще при жизни Баварина был заложен фундамент часовни на безымянной площади возле Речного вокзала. Однако стройка на этом на некоторое время встала.

О часовне вспомнили, когда Городской благотворительный фонд имени Владимира Баварина принял решение увековечить его память. Таким образом часовня получила новое название — Святого равноапостольного князя Владимира.

Строительство здания возобновили летом 2003 года. 28 августа 2004 года состоялось торжественное открытие и освящение часовни, в котором приняли участие епископ алтайский и барнаульский Максим, мэр Горно-Алтайска Виктор Облогин, президент Фонда имени Владимира Баварина Юрий Брагин и архитектор Александр Деринг. А 29 августа 2005 года, во время празднования Дня города, часовню передали РПЦ.