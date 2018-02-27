Российские "клиенты" рассчитывались за наркотики с интернет-магазином криптовалютой

На территории сразу нескольких регионов России задержаны 27 членов крупной наркогруппировки, сообщает "Интерфакс".
"В ходе проведения специальных операций в нескольких субъектах Российской Федерации пресечена деятельность интернет-магазина, осуществлявшего реализацию оптовых партий синтетических наркотиков", — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Она отметила, что на территории Московской, Новосибирской, Челябинской областей и Хабаровского края были ликвидированы четыре нарколаборатории, производительность которых составляла от 20 до 100 килограммов синтетических наркотиков в неделю. Всего изъято более 345 килограммов "синтетики", а также около 500 килограммов различных химических реактивов, используемых при изготовлении наркотиков, и 87 единиц лабораторного оборудования.
При этом расчеты с клиентами осуществлялись с использованием криптовалют.
Возбуждено 19 уголовных дел. В отношении 23 задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четырем обвиняемым — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, пишет bfm.ru.
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