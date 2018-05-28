Ко дню брюнеток: веселые и смешные девушки с темными волосами

28 мая, вообще-то, несколько праздников. Один — День пограничник. Да не просто пограничника, а 100 погранвойскам России. А другой — Всемирный день брюнеток. Мы решили сделать фотоподборку про девушек с черными волосами. Думаем, что пограничники на нас за это не обидятся.
Эти прекрасные брюнетки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Эти прекрасные брюнетки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Эти прекрасные брюнетки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Эти прекрасные брюнетки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Эти прекрасные брюнетки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Эти прекрасные брюнетки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Эти прекрасные брюнетки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Эти прекрасные брюнетки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Эти прекрасные брюнетки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Эти прекрасные брюнетки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Эти прекрасные брюнетки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Эти прекрасные брюнетки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Эти прекрасные брюнетки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Эти прекрасные брюнетки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Эти прекрасные брюнетки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Эти прекрасные брюнетки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Эти прекрасные брюнетки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Эти прекрасные брюнетки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Эти прекрасные брюнетки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Эти прекрасные брюнетки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Эти прекрасные брюнетки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Эти прекрасные брюнетки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Эти прекрасные брюнетки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Эти прекрасные брюнетки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Эти прекрасные брюнетки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Эти прекрасные брюнетки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.
Почему в нашей фотоподборке смешные и веселые брюнетки? Потому что мы посчитали неправильным то, что вся слава веселых и смешных достается блондинкам. И хотя бы в такой праздник решили отдать должное и темноволосым девушкам.
А о том, как на Алтае решили креативно поздравить пограничников, см. тут.
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