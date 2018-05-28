Ко дню брюнеток: веселые и смешные девушки с темными волосами

Эти прекрасные брюнетки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Эти прекрасные брюнетки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Эти прекрасные брюнетки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Эти прекрасные брюнетки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Эти прекрасные брюнетки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Эти прекрасные брюнетки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Эти прекрасные брюнетки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Эти прекрасные брюнетки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Эти прекрасные брюнетки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Эти прекрасные брюнетки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Эти прекрасные брюнетки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Эти прекрасные брюнетки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Эти прекрасные брюнетки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Эти прекрасные брюнетки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Эти прекрасные брюнетки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Эти прекрасные брюнетки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Эти прекрасные брюнетки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Эти прекрасные брюнетки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Эти прекрасные брюнетки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Эти прекрасные брюнетки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Эти прекрасные брюнетки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Эти прекрасные брюнетки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Эти прекрасные брюнетки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Эти прекрасные брюнетки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Эти прекрасные брюнетки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Эти прекрасные брюнетки. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com.

Почему в нашей фотоподборке смешные и веселые брюнетки? Потому что мы посчитали неправильным то, что вся слава веселых и смешных достается блондинкам. И хотя бы в такой праздник решили отдать должное и темноволосым девушкам.

А о том, как на Алтае решили креативно поздравить пограничников, см. тут.