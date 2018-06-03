Когда и где на Алтае пройдет большой национальный праздник Сабантуй

17 июня на территории турзоны "Бирюзовая Катунь" пройдет большой татарский национальный праздник Сабантуй, сообщает краевое управление по туризму. Гости смогут познакомиться с богатой культурой татарского народа, поучаствовать в конкурсах и аттракционах и попробовать вкусные национальные блюда.
Во сколько начнется праздник Сабантуй?
Торжественное открытие Сабантуя назначено на 11 часов утра. С приветственным словом выступит Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Что посмотреть и чем заняться на празднике Сабантуй в "Бирюзовой Катуни"?
В программе запланированы выступления мастеров искусств Татарстана и фольклорных коллективов Алтайского края.
Любой желающий может принять участие в различных конкурсах и соревнованиях. Среди них: национальная борьба на поясах — куреш, бой с мешками на бревне, конные скачки, поднятие гирь, лазание за призом по высокому столбу, забеги в мешках или с полными ведрами воды на коромыслах, битье горшков с завязанными глазами и другое. Согласно афише праздника, в национальной борьбе будут разыгрывать автомобиль.
Также здесь можно будет купить изделия ремесленников Татарстана: картины, лепнину, национальную одежду и обувь.
Что попробовать на празднике Сабантуй?
На территории "Бирюзовой Катуни" можно будет попробовать блюда татарской национальной кухни: очпочмаки, перемячи, беляши, кыстыбый, чак-чак.
Как добраться до "Бирюзовой Катуни"
Турзона находится в Алтайском районе, на левом берегу Катуни. Расстояние между Барнаулом и "Бирюзовой Катунью" составляет около 290 км. На автомобиле доехать можно за 3-4 часа.
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