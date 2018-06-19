Когда полоть грядки: 19 июня — праздник Лариона Пропольника в народном календаре

На Лариона Пропольника выходили в поле, чтобы очистить его от сорной травы. "Пришел Ларион — дурную траву из поля вон", — говорили крестьяне. В народе знали, что сорняки нужно выпалывать вовремя: "Поле полоть — руки колоть, а не полоть — так и хлеба не молоть".