Когда полоть грядки: 19 июня — праздник Лариона Пропольника в народном календаре

19 июня (по старому стилю 6 июня) в церковном календаре — день почитания святого Илариона Далматского, которого прозвали Новым. Народное название праздника — Ларион Пропольник: в этот день на Руси было принято полоть грядки и очищать поля от сорняков.
Почему народный праздник 19 июня называют "Пропольник"?
На Лариона Пропольника выходили в поле, чтобы очистить его от сорной травы. "Пришел Ларион — дурную траву из поля вон", — говорили крестьяне. В народе знали, что сорняки нужно выпалывать вовремя: "Поле полоть — руки колоть, а не полоть — так и хлеба не молоть".
Народные приметы на Лариона Пропольника
- Ветер 19 июня дует с востока — летний сезон будет дождливым;
- Полевой вьюнок раскрыл цветки в ненастный день на Лариона Пропольника — погода улучшится;
- 19 июня с зари в поле жаворонка не слышно – скоро будет ненастье;
- Если выполоть все сорняки на Лариона Пропольника при убывающей луне, то они больше не вырастут.
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