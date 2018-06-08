Сезон рыбалки: 8 июня — народный праздник Карпа Карполова

8 июня 2018 — день памяти православного святого Карпа, которого в народе прозвали Карполовом. На Руси считалось, что в этот день хорошо ловить рыбу — "тезку" святого. Altapress.ru рассказывает, чем знаменит святой и какие народные приметы связаны с 8 июня.

Кто такой святой Карп? Святой Карп был учеником апостола Павла, епископом города Берии на Балканском полуострове к северу от Македонии. Он проповедовал христианскую веру и был убит за это, сообщает hollydays.ru. Что в народе было принято делать 8 июня на Карпа Карполова? 8 июня святому Карпу молились об успехе в делах;

В этот день приглашали мастера для осмотра печи. После работы печника угощали караваем;

Чтобы избавить от плохого запаха посуды, ее выставляли под цветущие кусты шиповника. Народные приметы на 8 июня К 8 июня выросло много щавеля — лето будет теплым;

Если на Карпа Карполова много комаров, то конец июня будет теплым и дождливым;

Много кузнечиков — к засушливым дням;

Если на берега реки выползли раки, то будет ненастье и дождь;

Рыба выпрыгивает из воды или плещется у поверхности — погода в ближайшие дни будет сырой.