Сезон рыбалки: 8 июня — народный праздник Карпа Карполова

8 июня 2018 — день памяти православного святого Карпа, которого в народе прозвали Карполовом. На Руси считалось, что в этот день хорошо ловить рыбу — "тезку" святого. Altapress.ru рассказывает, чем знаменит святой и какие народные приметы связаны с 8 июня.
Кто такой святой Карп?
Святой Карп был учеником апостола Павла, епископом города Берии на Балканском полуострове к северу от Македонии. Он проповедовал христианскую веру и был убит за это, сообщает hollydays.ru.
Что в народе было принято делать 8 июня на Карпа Карполова?
- 8 июня святому Карпу молились об успехе в делах;
- В этот день приглашали мастера для осмотра печи. После работы печника угощали караваем;
- Чтобы избавить от плохого запаха посуды, ее выставляли под цветущие кусты шиповника.
Народные приметы на 8 июня
- К 8 июня выросло много щавеля — лето будет теплым;
- Если на Карпа Карполова много комаров, то конец июня будет теплым и дождливым;
- Много кузнечиков — к засушливым дням;
- Если на берега реки выползли раки, то будет ненастье и дождь;
- Рыба выпрыгивает из воды или плещется у поверхности — погода в ближайшие дни будет сырой.
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