Когда руки из того самого места: 28 смешных картинок об очень плохой работе

Люди, которые сделали то, что изображено на этих снимках, вряд ли думали о том, что творят. Фотографии про вопиющую некомпетентность.

Очень-очень плохая работа. Фото: http://trinixy.ru/. Очень-очень плохая работа. Фото: http://trinixy.ru/. Очень-очень плохая работа. Фото: http://trinixy.ru/. Очень-очень плохая работа. Фото: http://trinixy.ru/. Очень-очень плохая работа. Фото: http://trinixy.ru/. Очень-очень плохая работа. Фото: http://trinixy.ru/. Очень-очень плохая работа. Фото: http://trinixy.ru/. Очень-очень плохая работа. Фото: http://trinixy.ru/. Очень-очень плохая работа. Фото: http://trinixy.ru/. Очень-очень плохая работа. Фото: http://trinixy.ru/. Очень-очень плохая работа. Фото: http://trinixy.ru/. Очень-очень плохая работа. Фото: http://trinixy.ru/. Очень-очень плохая работа. Фото: http://trinixy.ru/. Очень-очень плохая работа. Фото: http://trinixy.ru/. Очень-очень плохая работа. Фото: http://trinixy.ru/. Очень-очень плохая работа. Фото: http://trinixy.ru/. Очень-очень плохая работа. Фото: http://trinixy.ru/. Очень-очень плохая работа. Фото: http://trinixy.ru/. Очень-очень плохая работа. Фото: http://trinixy.ru/. Очень-очень плохая работа. Фото: http://trinixy.ru/. Очень-очень плохая работа. Фото: http://trinixy.ru/. Очень-очень плохая работа. Фото: http://trinixy.ru/. Очень-очень плохая работа. Фото: http://trinixy.ru/. Очень-очень плохая работа. Фото: http://trinixy.ru/. Очень-очень плохая работа. Фото: http://trinixy.ru/. Очень-очень плохая работа. Фото: http://trinixy.ru/. Очень-очень плохая работа. Фото: http://trinixy.ru/. Очень-очень плохая работа. Фото: http://trinixy.ru/. Очень-очень плохая работа. Фото: http://trinixy.ru/. Очень-очень плохая работа. Фото: http://trinixy.ru/. Очень-очень плохая работа. Фото: http://trinixy.ru/. Очень-очень плохая работа. Фото: http://trinixy.ru/. Источник.