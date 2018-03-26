Уморительные иностранные вывески на "русском" языке

Сегодня, 06:46.
Жизнь

Сложности перевода порой могут кардинально исказить смысл сказанного, а если это еще и фразы на русском языке, "заботливо" переведенные для туристов выходцами из азиатских стран, то тут уж невозможно сдержать смех.

Смешные иностранные вывески.
Смешные иностранные вывески. Фото: СС0.

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