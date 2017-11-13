Опрос. Кого бы вы выбрали в президенты РФ?

Все происходящее пока что является только завязкой, а основные события еще впереди. Кто в итоге составит список кандидатов в президенты РФ, остается только гадать. Наверняка можно быть уверенными только в одном человеке. "Маркер Экспресс" решил узнать у читателей, за кого они точно бы проголосовали, будь этот кандидат в бюллетене.

Анастасия Слободкина,

фотограф:

— Я никогда не голосовала на выборах, но если так случится, что пройдет Собчак, пойду и буду голосовать за нее. Просто по приколу. Вряд ли она выиграет, потому что пенсионеры всей страны, коих больше, чем остальных людей, будут голосовать за действующего президента. А вот посмотреть, сколько она наберет голосов, будет любопытно. А вообще я бы хотела, чтобы у нас был другой президент, но на ближайших срок все равно надо выбирать Путина. Пускай сам расхлебывает и устаканивает то, что сделал в 2014 году.

Владимир Иванченко,

строитель-вахтовик:

— К сожалению, у нас нет альтернативы Путину. Вообще из наших государственных деятелей мне больше всего импонирует Сергей Лавров. Жаль, что он не баллотируется. А если бы вы задали этот вопрос лет 20 назад, выбрал бы Амана Тулеева. Сейчас он, к сожалению, уже не так здоров для этой должности.

Алексей Выборгов,

пенсионер:

— Вообще не пойду на выборы, разочаровался в них окончательно. Раньше голосовал за Путина, сейчас и он меня не очень устраивает. Пенсии на дне, пенсионные накопления замораживают, людей ни за что посылают на верную смерть в Сирию и Украину. Так что это больше не мой президент. А кандидаты помимо него, скорее всего, будут слишком слабыми фигурами.

Евгений Спичкин,

ветеринар:

— Я считаю, что нам предстоят не выборы президента РФ, а выборы Путина. Адекватные люди против него не попрут, а неадекватные нам зачем у власти нужны? Так что это будут не выбора, а фарс и профанация, и я в этом участвовать не хочу. Что касается Собчак, то все ее виляние от оппозиции к действующей власти уже порядком надоели, и воспринимать ее как серьезного кандидата не стоит.

Елена Зайцева,

менеджер по персоналу: