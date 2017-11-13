Опрос. Кого бы вы выбрали в президенты РФ?

В октябре в России поднялась шумиха из-за предстоящих выборов президента. А шуметь есть из-за чего: баллотироваться в главы государства собираются буквально все, кому не лень. Сначала общественность эпатировала своим заявлением телеведущая Ксения Собчак, за ней ее заклятая подруга Екатерина Гордон. Затем эту эстафету приняла глава партии "Женский диалог" Елена Семерикова. Самое смешное, что ни одна из них всерьез не собирается занимать должность президента РФ.
Все происходящее пока что является только завязкой, а основные события еще впереди. Кто в итоге составит список кандидатов в президенты РФ, остается только гадать. Наверняка можно быть уверенными только в одном человеке. "Маркер Экспресс" решил узнать у читателей, за кого они точно бы проголосовали, будь этот кандидат в бюллетене.
Анастасия Слободкина,
фотограф:
— Я никогда не голосовала на выборах, но если так случится, что пройдет Собчак, пойду и буду голосовать за нее. Просто по приколу. Вряд ли она выиграет, потому что пенсионеры всей страны, коих больше, чем остальных людей, будут голосовать за действующего президента. А вот посмотреть, сколько она наберет голосов, будет любопытно. А вообще я бы хотела, чтобы у нас был другой президент, но на ближайших срок все равно надо выбирать Путина. Пускай сам расхлебывает и устаканивает то, что сделал в 2014 году.
Владимир Иванченко,
строитель-вахтовик:
— К сожалению, у нас нет альтернативы Путину. Вообще из наших государственных деятелей мне больше всего импонирует Сергей Лавров. Жаль, что он не баллотируется. А если бы вы задали этот вопрос лет 20 назад, выбрал бы Амана Тулеева. Сейчас он, к сожалению, уже не так здоров для этой должности.
Алексей Выборгов,
пенсионер:
— Вообще не пойду на выборы, разочаровался в них окончательно. Раньше голосовал за Путина, сейчас и он меня не очень устраивает. Пенсии на дне, пенсионные накопления замораживают, людей ни за что посылают на верную смерть в Сирию и Украину. Так что это больше не мой президент. А кандидаты помимо него, скорее всего, будут слишком слабыми фигурами.
Евгений Спичкин,
ветеринар:
— Я считаю, что нам предстоят не выборы президента РФ, а выборы Путина. Адекватные люди против него не попрут, а неадекватные нам зачем у власти нужны? Так что это будут не выбора, а фарс и профанация, и я в этом участвовать не хочу. Что касается Собчак, то все ее виляние от оппозиции к действующей власти уже порядком надоели, и воспринимать ее как серьезного кандидата не стоит.
Елена Зайцева,
менеджер по персоналу:
— А я бы выбрала Медведева. А что, при нем прикольно было. И войны по нашей инициативе не было. Были события в Осетии, но там мы обязаны их защищать.
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