Кудрин ответил на вопрос о предложении занять место Медведева

"Нет", — коротко ответил Кудрин на вопрос корреспондента агентства, поступали ли ему предложения стать главой правительства. "Я вообще эту тему не комментирую", — добавил Алексей Кудрин.

Ранее федеральные СМИ сообщали о том, что президент России Владимир Путин может сменить правительство еще до президентских выборов. В качестве одного из кандидатов на пост премьера источники называли главу фонда "Центр стратегических разработок" Алексея Кудрина, чью программу ЦСР представили главе государства. При этом отмечалось, что выбор конкретной кандидатуры во многом будет определяться тем, какую повестку дня сформулирует для себя Владимир Путин.