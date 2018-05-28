Команда газеты "Свободный курс" победила в журналистском футбольном турнире

Команда "Свободного курса" победила в журналистском футбольном турнире. 26 мая 2018 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Команда "Свободного курса" победила в журналистском футбольном турнире. 26 мая 2018 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Команда "Свободного курса" победила в журналистском футбольном турнире. 26 мая 2018 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Команда "Свободного курса" победила в журналистском футбольном турнире. 26 мая 2018 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Команда "Свободного курса" победила в журналистском футбольном турнире. 26 мая 2018 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Команда "Свободного курса" победила в журналистском футбольном турнире. 26 мая 2018 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Команда "Свободного курса" победила в журналистском футбольном турнире. 26 мая 2018 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Команда "Свободного курса" победила в журналистском футбольном турнире. 26 мая 2018 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Команда "Свободного курса" победила в журналистском футбольном турнире. 26 мая 2018 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Команда "Свободного курса" победила в журналистском футбольном турнире. 26 мая 2018 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Команда "Свободного курса" победила в журналистском футбольном турнире. 26 мая 2018 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Команда "Свободного курса" победила в журналистском футбольном турнире. 26 мая 2018 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Команда "Свободного курса" победила в журналистском футбольном турнире. 26 мая 2018 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Команда "Свободного курса" победила в журналистском футбольном турнире. 26 мая 2018 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Команда "Свободного курса" победила в журналистском футбольном турнире. 26 мая 2018 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Команда "Свободного курса" победила в журналистском футбольном турнире. 26 мая 2018 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Команда "Свободного курса" победила в журналистском футбольном турнире. 26 мая 2018 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Команда "Свободного курса" победила в журналистском футбольном турнире. 26 мая 2018 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Команда "Свободного курса" победила в журналистском футбольном турнире. 26 мая 2018 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Команда "Свободного курса" победила в журналистском футбольном турнире. 26 мая 2018 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Команда "Свободного курса" победила в журналистском футбольном турнире. 26 мая 2018 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Команда "Свободного курса" победила в журналистском футбольном турнире. 26 мая 2018 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Команда "Свободного курса" победила в журналистском футбольном турнире. 26 мая 2018 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Команда "Свободного курса" победила в журналистском футбольном турнире. 26 мая 2018 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Команда "Свободного курса" победила в журналистском футбольном турнире. 26 мая 2018 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Команда "Свободного курса" победила в журналистском футбольном турнире. 26 мая 2018 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Команда "Свободного курса" победила в журналистском футбольном турнире. 26 мая 2018 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Команда "Свободного курса" победила в журналистском футбольном турнире. 26 мая 2018 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Команда "Свободного курса" победила в журналистском футбольном турнире. 26 мая 2018 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Команда "Свободного курса" победила в журналистском футбольном турнире. 26 мая 2018 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Команда "Свободного курса" победила в журналистском футбольном турнире. 26 мая 2018 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Команда "Свободного курса" победила в журналистском футбольном турнире. 26 мая 2018 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Команда "Свободного курса" победила в журналистском футбольном турнире. 26 мая 2018 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Команда "Свободного курса" победила в журналистском футбольном турнире. 26 мая 2018 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Команда "Свободного курса" победила в журналистском футбольном турнире. 26 мая 2018 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Команда "Свободного курса" победила в журналистском футбольном турнире. 26 мая 2018 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Команда "Свободного курса" победила в журналистском футбольном турнире. 26 мая 2018 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Команда "Свободного курса" победила в журналистском футбольном турнире. 26 мая 2018 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Команда "Свободного курса" победила в журналистском футбольном турнире. 26 мая 2018 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Команда "Свободного курса" победила в журналистском футбольном турнире. 26 мая 2018 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Команда "Свободного курса" победила в журналистском футбольном турнире. 26 мая 2018 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Команда "Свободного курса" победила в журналистском футбольном турнире. 26 мая 2018 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Команда "Свободного курса" победила в журналистском футбольном турнире. 26 мая 2018 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Команда "Свободного курса" победила в журналистском футбольном турнире. 26 мая 2018 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Команда "Свободного курса" победила в журналистском футбольном турнире. 26 мая 2018 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Команда "Свободного курса" победила в журналистском футбольном турнире. 26 мая 2018 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Команда "Свободного курса" победила в журналистском футбольном турнире. 26 мая 2018 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Команда "Свободного курса" победила в журналистском футбольном турнире. 26 мая 2018 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Команда "Свободного курса" победила в журналистском футбольном турнире. 26 мая 2018 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Турнир проходил в один круг. На поле допускались 4 полевых игрока и вратарь. Играли на четверти футбольного поля два тайма по 15 минут.

Второе место заняли футболисты из "Алтайского спорта", на третьем месте — "Катунь 24".

На приглашение организаторов посетить турнир откликнулись дочь легендарного радиокомментатора футбольных матчей барнаульского "Динамо" Владимира Гордона – Татьяна Максимюк, вдова одного из организаторов газеты "Свободный курс" Вячеслава Соколова – Галина Ивановна Соколова и её сын Максим, вдова журналиста "Вечернего Барнаула" Константина Тиунова – Надежда, сын редактора "Барнаульской футбольной газеты" Сергея Шилова – Андрей, друзья и коллеги ушедших из жизни журналистов, пишет "Алтайский спорт".