Компания Apple зарегистрировала в России 11 "неопознанных" моделей iPhone

Apple зарегистрировала в России 11 новых моделей iPhone — A1920, A1921, A1984, A2097, A2098, A2099, A2101, A2103, A2104, A2105, A2106. Их номера появились в базе зарегистрированных продуктов Евразийской комиссии в рубрике "Единый реестр нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих".
Все новые модели оснащены операционной системой iOS 11 и не соотносятся ни с одним iPhone из современной линейки Apple, сообщает Рамблер. СМИ отмечают, что Apple впервые использовала для названия айфонов модельные номера, начинающиеся с цифры 2.
В сентябре, как ожидается, Apple выпустит две OLED-модели с безрамочным экраном диагональю 5,85 и 6,45 дюйма и LCD-модель размером 6,1-дюйма, оснащенные функцией распознавания лиц Face ID, пишет polit.ru.
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