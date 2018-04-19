Компания Apple зарегистрировала в России 11 "неопознанных" моделей iPhone

Все новые модели оснащены операционной системой iOS 11 и не соотносятся ни с одним iPhone из современной линейки Apple, сообщает Рамблер. СМИ отмечают, что Apple впервые использовала для названия айфонов модельные номера, начинающиеся с цифры 2.

В сентябре, как ожидается, Apple выпустит две OLED-модели с безрамочным экраном диагональю 5,85 и 6,45 дюйма и LCD-модель размером 6,1-дюйма, оснащенные функцией распознавания лиц Face ID, пишет polit.ru.