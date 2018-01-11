Компания "Мария-Ра" объявляет конкурс на лучшее освещение открытия зимнего сезона на "Трассе здоровья"

Участие в конкурсе могут принять журналисты, внештатные авторы, фотокорреспонденты, освещающие спортивные мероприятия и пропагандирующие здоровый образ жизни.

Конкурс проводится по двум номинациям: "Лучший репортаж" и "Лучший фоторепортаж". Победителям в каждой номинации будут вручены ценные призы от компании "Мария-Ра".

Открытие лыжного сезона состоится 14 января с 9.00 до 17.00 на лыжной базе "Динамо, Змеиногорский тракт, 36.

Ваши отчетные репортажи, материалы и фотоотчеты необходимо высылать в отдел маркетинга компании "Мария-Ра" на электронный адрес rm9@maria-ra.ru с пометкой "Участвую в конкурсе", тел. для справок 22-34-16. Обязательно указать, в каком СМИ вышла ваша публикация (фотография).

Конкурсные материалы принимаются до 21 января 2018 года.

Подведение итогов конкурса состоится 26 января. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте компании www.maria-ra.ru и группе "Вконтакте".

Желаем удачи!