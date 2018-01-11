Компания "Мария-Ра" объявляет конкурс на лучшее освещение открытия зимнего сезона на "Трассе здоровья"

Сегодня, 11:23.
Спорт

Компания "Мария-Ра" объявила конкурс на лучшее освещение праздничного открытия “Трассы Здоровья” и привлечение жителей Барнаула к активному отдыху.

На закрытие лыжного сезона на "Трассе здоровья" пришло рекордное количество любителей активного отдыха. 19 марта 2017 года.
На закрытие лыжного сезона на "Трассе здоровья" пришло рекордное количество любителей активного отдыха. 19 марта 2017 года. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Участие в конкурсе могут принять журналисты, внештатные авторы, фотокорреспонденты, освещающие спортивные мероприятия и пропагандирующие здоровый образ жизни.

Конкурс проводится по двум номинациям: "Лучший репортаж" и "Лучший фоторепортаж". Победителям в каждой номинации будут вручены ценные призы от компании "Мария-Ра".

Открытие лыжного сезона состоится 14 января с 9.00 до 17.00 на лыжной базе "Динамо, Змеиногорский тракт, 36.

Ваши отчетные репортажи, материалы и фотоотчеты необходимо высылать в отдел маркетинга компании "Мария-Ра" на электронный адрес rm9@maria-ra.ru с пометкой "Участвую в конкурсе", тел. для справок 22-34-16. Обязательно указать, в каком СМИ вышла ваша публикация (фотография).

Конкурсные материалы принимаются до 21 января 2018 года.

Подведение итогов конкурса состоится 26 января. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте компании www.maria-ra.ru и группе "Вконтакте".

Желаем удачи!

На правах рекламы
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Смотрите также
Новости партнеров