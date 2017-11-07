Компания-производитель предупредила о выгорании дисплея iPhone X

Новый OLED-дисплей подвержен "легким визуальным изменениям", в частности, выгоранию. Этот эффект возникает после того, как на дисплее на протяжении долгого времени открыто высококонтрастное изображение. Таким образом на экране может быть видно предыдущее просмотренное изображение.

Компания актуализировала инструкцию по использованию дисплея, рекомендуется не использовать постоянно максимальную яркость, пишет Газета.Ru.

Факт

Продажи iPhone X в России стартовали 3 ноября. Минимальная стоимость iPhone Х на 64 Гб составляет 79 900 руб., на 256 Гб — 91 990 руб.