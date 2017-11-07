Компания-производитель предупредила о выгорании дисплея iPhone X

Apple предупредила об опасности выгорания дисплея нового iPhone X, сообщает Mashable со ссылкой на документ техподдержки компании.
Новый OLED-дисплей подвержен "легким визуальным изменениям", в частности, выгоранию. Этот эффект возникает после того, как на дисплее на протяжении долгого времени открыто высококонтрастное изображение. Таким образом на экране может быть видно предыдущее просмотренное изображение.
Компания актуализировала инструкцию по использованию дисплея, рекомендуется не использовать постоянно максимальную яркость, пишет Газета.Ru.
Факт
Продажи iPhone X в России стартовали 3 ноября. Минимальная стоимость iPhone Х на 64 Гб составляет 79 900 руб., на 256 Гб — 91 990 руб.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.