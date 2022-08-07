Композитор рассказал о «девчонках без лифчиков» на концерте Шатунова в Барнауле

Российский композитор и поэт Сергей Кузнецов поделился воспоминаниями о первом концерте группы «Ласковый май» с ее солистом Юрой Шатуновым в Барнауле. Его слова приводит сайт teleprogramma.pro со ссылкой YouTube-канал Андрея Кудрявцева.

«Там была беснующая толпа. Девчонки без лифчиков около сцены. Зал аплодировал. Я был доволен и Юрка был доволен как вокалист», — рассказал Сергей Кузнецов.

Отметим, что именно Сергей Кузнецов стоял у истоков группы «Ласковый май». Он написал такие хиты как «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер».

Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни в машине скорой помощи. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

Напомним, 29 июля в барнаульском парке «Изумрудный» состоялся вечер, посвященный солисту группы «Ласковый май». Сотни поклонников собрались, чтобы послушать любимые песни и почтить память артиста. Как прошел грустный музыкальный вечер — смотрите в фоторепортаже altapress.ru.