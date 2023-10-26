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Кони для души, коллекции для Испании и езда по селам. Что мы знаем о барнаульском художнике Юрие Кабанове

85 лет назад родился художник-график Юрий Кабанов. Altapress.ru рассказывает, как он ездил по селам Алтая в поисках точных образов былых партизанских движений, совмещал старый облик Барнаула с новыми постройками и участвовал в выставках международного масштаба.

Графика Юрия Кабанова.
Графика Юрия Кабанова.
vk.com/u.b.kabanov.
  • Юрий Кабанов родился 26 октября 1938 года в Орехово-Зуево Московской области. Учился в Елецком, а после Ивановском художественных училищах. В 1959 году по направлению приехал в Барнаул.
  • Сначала Кабанов преподавал рисование и черчение в школах Барнаула. Одновременно с этим он работал в жанре станковой графики и участвовал в выставках. Вскоре художник перешел в Алтайское отделение Художественного фонда РСФСР, выполнял его заказы и сотрудничал с книжным издательством.
Юрий Кабанов - &quot;Туманное утро&quot;, 1976 год.
Юрий Кабанов - "Туманное утро", 1976 год.
altlib.ru
  • С 1959 года Юрий Кабанов участвовал во всесоюзных, республиканских, межрегиональных, краевых и международных выставках, и устраивал персональные.
  • Во время партизанского движения на Алтае художник создал обширную серию офортов — «Партизаны Алтая». Материалы для них Кабанов искал в музеях и архивах, выезжал в села.
  • Особое место в творчестве Кабанова занимала городская тема: Барнаул современный и Барнаул исторический. В офорте «Барнаул» старые бревенчатые стены гимназии Будкевич сочетаются со строгим конструктивизмом нового здания «Алтайской правды».
  • Любимыми животными Юрия Кабанова были лошади. Художник неустанно изучал их динамику и пластику, экстерьеры, аллюры: рисовал лошадей под седлом и без.
Художник Юрий Кабанов.
Художник Юрий Кабанов.
www.culture22.ru.
  • Многие картины Юрия Кабанова хранятся музеях края и за его пределами. Его работы есть и в частных собраниях — в Австрии, Германии, США, Испании и других странах.
  • Юрий Кабанов стал членом Союза художников России с 1964 года. А в 1992 — уже его председателем правления. Также художник был председателем и членом художественного совета Алтайского художественного фонда, членом попечительского Совета Демидовского фонда.
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