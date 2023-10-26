Кони для души, коллекции для Испании и езда по селам. Что мы знаем о барнаульском художнике Юрие Кабанове

- Юрий Кабанов родился 26 октября 1938 года в Орехово-Зуево Московской области. Учился в Елецком, а после Ивановском художественных училищах. В 1959 году по направлению приехал в Барнаул.
- Сначала Кабанов преподавал рисование и черчение в школах Барнаула. Одновременно с этим он работал в жанре станковой графики и участвовал в выставках. Вскоре художник перешел в Алтайское отделение Художественного фонда РСФСР, выполнял его заказы и сотрудничал с книжным издательством.
Юрий Кабанов - "Туманное утро", 1976 год.
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- С 1959 года Юрий Кабанов участвовал во всесоюзных, республиканских, межрегиональных, краевых и международных выставках, и устраивал персональные.
- Во время партизанского движения на Алтае художник создал обширную серию офортов — «Партизаны Алтая». Материалы для них Кабанов искал в музеях и архивах, выезжал в села.
- Особое место в творчестве Кабанова занимала городская тема: Барнаул современный и Барнаул исторический. В офорте «Барнаул» старые бревенчатые стены гимназии Будкевич сочетаются со строгим конструктивизмом нового здания «Алтайской правды».
- Любимыми животными Юрия Кабанова были лошади. Художник неустанно изучал их динамику и пластику, экстерьеры, аллюры: рисовал лошадей под седлом и без.
Художник Юрий Кабанов.
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- Многие картины Юрия Кабанова хранятся музеях края и за его пределами. Его работы есть и в частных собраниях — в Австрии, Германии, США, Испании и других странах.
- Юрий Кабанов стал членом Союза художников России с 1964 года. А в 1992 — уже его председателем правления. Также художник был председателем и членом художественного совета Алтайского художественного фонда, членом попечительского Совета Демидовского фонда.