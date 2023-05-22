22 мая
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День в истории

Консервация на 12 лет, немое пианино и музыкальные сокровища. Как в Барнауле появилась филармония и чем она знаменита

22 мая филармония Алтайского края официально празднует День рождения. Altapress.ru рассказывает, как в 1940-годы там “окультуривали” барнаульцев, кто выступал и на чем.

Симфонический оркестр Государственной филармонии Алтайского края, дата фото не указана.
Симфонический оркестр Государственной филармонии Алтайского края, дата фото не указана.
philharmonia-barnaul.com

  • До открытия филармонии в Барнауле проходили мобильные концерты оркестров по 5-8 человек. Они исполняли музыку на баянах, балалайках и гитарах. Однако был острый дефицит коллективов “высокой” музыки.

  • Филармония появилась в Барнауле благодаря Захарию Гутчину. Он эвакуировался в город в 1941 году с Днепропетровским драмтеатром, а когда труппа уезжала, Гутчину предложили должность художественного руководителя концертно-экскурсионного бюро, он согласился, и получил разрешение из Москвы на открытие филармонии.

  • В 1975 году под филармонию выделили здание Народного дома, созданного в русском стиле по проекту архитектора Ивана Ропета в 1900 году. До этого момента филармонические коллективы работали в разных залах, которые арендовали.

  • В 1955 году в филармонии был создан симфонический оркестр. Уже в 1961 году его работу высоко оценили на Всероссийском смотре оркестров и хоров.

  • Самым популярным в городе коллективом стал женский хор под управлением Малиновской. В конце 1944 года при нем образовали студию чтецов и танцевальный ансамбль, который стал основой организованного в 1967 году ансамбля «Огоньки».

  • Среди самых известных инструментов Государственной филармонии, помимо органа: два рояля всемирно известной американской фирмы “Steinway&Sons”, кларнет французской фирмы “Buffet-Crampon”, флейта одной из старейших японских компаний “MURAMATSU”, фагот немецкой фирмы “Schreiber”, ударная установка от “Premier” из Великобритании и другие.

  • В ноябре 1984 года в концертном зале филармонии установили орган чешской фирмы «Ригер-Клосс». На нем играли известные органисты России и зарубежья: Гарри Гродберг, Лариса Булава, Леонид Ройзман, Леопольдас Дигрис и не только. В 1998 году филармонию закрыли на реконструкцию и орган “затих” на 12 лет.

  • Большую роль в привлечении публики к музыке играл органный абонемент солиста филармонии Сергея Будкеева. В 1990-е годы он был единственным на тот момент известным в мире уникальным циклом органных концертов от средневековья до современности.

  • Наиболее знаменитыми артистами филармонии были: пианистка французского происхождения Вера Лотар-Шевченко, которая отбывала 14 лет в ГУЛАГе и играла на пианино, которое сама нацарапала на фанере, скрипач Петр Замятин, фаготист, солист симфонического оркестра Вячеслав Дутов и дирижер Афанасий Анохин.

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