Консервация на 12 лет, немое пианино и музыкальные сокровища. Как в Барнауле появилась филармония и чем она знаменита

До открытия филармонии в Барнауле проходили мобильные концерты оркестров по 5-8 человек. Они исполняли музыку на баянах, балалайках и гитарах. Однако был острый дефицит коллективов “высокой” музыки.

Филармония появилась в Барнауле благодаря Захарию Гутчину. Он эвакуировался в город в 1941 году с Днепропетровским драмтеатром, а когда труппа уезжала, Гутчину предложили должность художественного руководителя концертно-экскурсионного бюро, он согласился, и получил разрешение из Москвы на открытие филармонии.

В 1975 году под филармонию выделили здание Народного дома, созданного в русском стиле по проекту архитектора Ивана Ропета в 1900 году. До этого момента филармонические коллективы работали в разных залах, которые арендовали.

В 1955 году в филармонии был создан симфонический оркестр. Уже в 1961 году его работу высоко оценили на Всероссийском смотре оркестров и хоров.

Самым популярным в городе коллективом стал женский хор под управлением Малиновской. В конце 1944 года при нем образовали студию чтецов и танцевальный ансамбль, который стал основой организованного в 1967 году ансамбля «Огоньки».