Носители красных галстуков. Какими были барнаульские пионеры 100 и 30 лет назад

- В Барнауле первый пионерский отряд из 50-ти учащихся сформировали 11 марта 1923 года в алтайской губернской школе им. Интернационала.
- К концу 1924 года в Барнауле насчитывалось 3500 пионеров.
Несколько пионеров смотрят на самолет, фото 1950-х годов.
Барнаул. Юбилейные даты
- Всесоюзная пионерская организация им. В. И. Ленина прекратила существовать 28 сентября 1991 года. А ее руководство не заявило об официальном приемнике пионерского дела.
- В 1960 году коллектив барнаульской школы № 78 решил создать первый Ленинский музей, посвященный пионерам. Работать он начал в 1965 году.
Пионеры среди школьников на пл. Октября, фото 1983 года.
Барнаул. Юбилейные даты
- Чтобы собрать материалы для музея, барнаульские школьники вели переписки с людьми, которые лично общались с Лениным. Дети также писали сотрудникам музеев из других городов и стран.
Кстати, в 2023 году Владимир Путин подписал закон о создании нового движения детей и молодежи, которое должно стать аналогом пионерии.