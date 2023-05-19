19 мая
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День в истории

Носители красных галстуков. Какими были барнаульские пионеры 100 и 30 лет назад

В День пионерии, 19 мая, altapress.ru вспоминает, какими были барнаульские пионеры 100 лет назад и чуть больше 30-ти. Чтобы найти их на фотографиях — обращайте внимание на галстучки.

Торжественный прием в пионеры, дата фото не указана.
Торжественный прием в пионеры, дата фото не указана.
Барнаул. Юбилейные даты
  • В Барнауле первый пионерский отряд из 50-ти учащихся сформировали 11 марта 1923 года в алтайской губернской школе им. Интернационала.
  • К концу 1924 года в Барнауле насчитывалось 3500 пионеров.
Несколько пионеров смотрят на самолет, фото 1950-х годов.
Несколько пионеров смотрят на самолет, фото 1950-х годов.
Барнаул. Юбилейные даты
  • Всесоюзная пионерская организация им. В. И. Ленина прекратила существовать 28 сентября 1991 года. А ее руководство не заявило об официальном приемнике пионерского дела.
  • В 1960 году коллектив барнаульской школы № 78 решил создать первый Ленинский музей, посвященный пионерам. Работать он начал в 1965 году.
Пионеры среди школьников на пл. Октября, фото 1983 года.
Пионеры среди школьников на пл. Октября, фото 1983 года.
Барнаул. Юбилейные даты
  • Чтобы собрать материалы для музея, барнаульские школьники вели переписки с людьми, которые лично общались с Лениным. Дети также писали сотрудникам музеев из других городов и стран.

Кстати, в 2023 году Владимир Путин подписал закон о создании нового движения детей и молодежи, которое должно стать аналогом пионерии.

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