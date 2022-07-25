Алтайских школьников приглашают поучаствовать в создании нового Всероссийского движения

Школьников и студентов ссузов в Алтайском крае приглашают поучаствовать в создании аналога пионерии — Всероссийского движения детей и молодежи, сообщают в региональном правительстве.

Новую организацию назовут «Большая перемена» (БП). Отмечается, что ее развивают для воспитания, профориентации и досуга детей.

Пока новое движение формируют. Принять участие в нем предлагают подросткам 11−18 лет. В правительстве рассказали, что сейчас проходит конкурс по созданию «традиций, атрибутов и символов» «непионерии».

«В регионе, в том числе в загородных оздоровительных лагерях, проходит обсуждение самого всероссийского движения детей и молодежи и его наполнения. Все предложения ребят будут аккумулированы и утверждены на учредительном съезде, который пройдет в декабре. Сегодня идет обсуждение устава движения, который будет принят на съезде, и Алтайский край готовит предложения», — уточнила депутат АКЗС Татьяна Ильюченко.

Напомним, ранее Владимир Путин подписал закон о создании нового движения детей и молодежи. Эта инициатива приурочена к 100-летию пионерии.