Крайняя степень неудачи

Неудачи - часть нашей жизни. Случаи невезения на фото наверняка понятны каждому. Создаётся впечатление, что мы сами их только что пережили. Вот и будем считать, что на сегодня с неприятностями покончено. Пустяки, дело житейское. Удачи!