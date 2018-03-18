#Крымнаш: как в 2014 году к России присоединился целый полуостров

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Жизнь

Четыре года назад в России появились новые регионы: Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Полуостров присоединился к РФ быстро — меньше чем за месяц. События, разворачивающиеся вокруг выхода Крыма из состава Украины, были трагичными, а последствия — серьезными и поворотными в (мировой) истории. Altapress.ru представляет краткую хронологию молниеносного присоединения Крыма к России. 

В Барнауле прошел митинг #Крымнаш.
В Барнауле прошел митинг #Крымнаш. Фото: Александр Соколов, altapress.ru.

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