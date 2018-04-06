Кружевные, мраморные, узорчатые: как покрасить яйца на Пасху оригинально

2 Как украсить яйца на Пасху кондитерской посыпкой?

Этим способом можно украшать как обычное, так и крашеное яйцо. Сварите и охладите яйца. Возьмите восковую или парафиновую свечу, зажгите ее, нанесите на охлажденное яйцо рисунок расплавленным парафином или воском. При этом пламя свечи не должно касаться яйца. Пока воск не застыл, обваляйте яйцо в посыпке.

Наряду с кондитерской посыпкой для украшения пасхальных яиц можно использовать крупы. Чтобы покрытая крупой поверхность блестела, после застывания можно смазать ее растительным маслом.