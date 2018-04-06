Кружевные, мраморные, узорчатые: как покрасить яйца на Пасху оригинально

В воскресенье, 8 апреля, православные будут отмечать Пасху. У праздника есть традиционный символ — крашеные яйца. Они становятся одним из главных блюд пасхального стола: яйца освящают в церкви, а затем дарят друг другу как символ воскресения. Altapress.ru выяснил, как оригинально и красиво покрасить яйца на Пасху своими руками.
Перед тем, как опустить яйцо в раствор с красителем, оберните его кружевной ленточкой или заверните в кружевную ткань. После покраски аккуратно снимите ткань.
Этим способом можно украшать как обычное, так и крашеное яйцо. Сварите и охладите яйца. Возьмите восковую или парафиновую свечу, зажгите ее, нанесите на охлажденное яйцо рисунок расплавленным парафином или воском. При этом пламя свечи не должно касаться яйца. Пока воск не застыл, обваляйте яйцо в посыпке.
Наряду с кондитерской посыпкой для украшения пасхальных яиц можно использовать крупы. Чтобы покрытая крупой поверхность блестела, после застывания можно смазать ее растительным маслом.
Покрасьте яйцо любым однотонным цветным красителем. Смешайте один стакан пудры с небольшим количеством воды так, чтобы получившаяся смесь была густой и в ней не было комков. Наберите ее в кондитерский шприц, нанесите на яйца узор и дайте время высохнуть.
Что сделать "мраморное" яйцо на Пасху своими руками, нужно сначала покрасить его в какой-нибудь яркий цвет, например, оранжевый, розовый, желтый. Далее, понадобится несколько темных красителей — синий, фиолетовый, коричневый. В каждую емкость с темным красителем добавьте по 1 чайной ложке растительного масла. Хорошо перемешайте, но не взбалтывайте. Каждое яркое яйцо окуните в темный краситель и сразу вынимайте. Просушите готовые пасхальные яйца, пишут "Факты ICTV".
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