Алтайские волонтеры рассказали, зачем спасают бездомных животных

Барнаульские добровольцы берут к себе бездомных кошек и собак "пачками". Кто-то останавливается на 20, а кто-то даже открывает приюты. О том, как становятся волонтерами, и на какие жертвы для этого приходится идти, altapress.ru рассказали создатели алтайских частных приютов.
Топчихинский волонтерский приют
Питомцы: Более 100 кошек, 16 собак
"Это адский ежедневный труд"
Людмила Гордеева,
создатель приюта:
— Все мы, волонтеры — больные на голову с детства. Там птичку подобрал, там котенка накормил. Постепенно всё это переросло в мое нынешнее занятие. Порой хочется всё бросить, но есть такое понятие, как "ответственность". Кто-то уходит, сдается, не справляется. Но мне уже некуда отступать. Я полжизни прожила для животных, 25 лет в этом деле.
Всё начиналось с нескольких арендованных под передержки домиков в Барнауле. Приют обосновали в Топчихинском районе 11 лет назад. В городе на тот момент еще не было подобных приютов, и мы стали быстро обрастать животными. До 2013 года я содержала приют сама. Работала на нескольких работах. Но теперь нет такой возможности. Работаю детским врачом в Барнауле.
В крае ждать помощи практически неоткуда. Приходится просить у московских и питерских зоозащитников. Одно из таких объединений, "Пойдём со мною кот", очень помогло нам с ремонтом приюта. Но желающих принять подобную помощь много, в группы очень сложно достучаться.
Забота о питомцах — адский ежедневный труд, который отнимает очень много времени и сил. Когда ты не можешь уехать больше, чем на день. Иногда не спишь сутками. Вся мебель испорчена, постоянная уборка, непрекращающийся уход за животными, закупка продуктов. Как результат — сорванная спина, хроническое безденежье.
Но мне очень сложно назвать это жертвой. Те, кто занимается уходом за животными, поймут меня. Я благодарна людям, которые помогали мне все эти годы. Одной справиться было бы невозможно.
"Бусинка" (Барнаул)
Питомцы: около 230 животных
"Кошки перестали помещаться в доме"
Светлана Абрамова,
создатель приюта:
— Изначально бездомных животных я только подкармливала. В сентябре 2013 года моя мама нашла в районе речного вокзала маленького травмированного котёнка. Она привезла его уже поздно вечером. Он помещался на ладони, жутко орал, был весь в грязи, блохах, с травмой головы и глаза.
Когда первая паника ушла, полезли в интернет искать группы зоозащиты, спрашивать совета. Люди очень помогли, подсказали что и как лучше сделать. Наш чёрный комочек пошёл на поправку. Мама у меня очень сердобольная, к этому моменту уже вступила в группы помощи животным. А к новому году у нас на передержке было уже 13 кошек и котят, иногда доходило до 30 питомцев.
В 2016 году я переехала к своему молодому человеку — в его частный дом. Там площадь была ещё больше, число кошек тоже возросло. Стали появляться собаки. Мы покупали им вольеры и будки. Когда кошки перестали помещаться в доме, решили искать нежилое здание в аренду. В марте 2017 въехали в помещение площадью около 300 квадратов.
Наша основная проблема — невозможно оставить приют даже на сутки. Либо я, либо молодой человек должны оставаться с животными. Дежурные могут справиться с кошками, а с крупными собаками — нет.
Уход за животными требует много сил. В те дни, когда я убираюсь в приюте одна — прихожу в 9 утра и ухожу за полночь. Это если не торопясь, со всеми обработками больных, уколами и прочим.
"Шанс на жизнь" (Барнаул)
Питомцы: около 100 кошек
"Приходится жертвовать временем"
Юлия Шелковникова,
создатель приюта:
— Я всегда любила кошек! Родители были против, поэтому питомец появился только в 18 лет. Однажды, возвращаясь вечером с работы, я услышала возле своего подъезда писк. Все торопились зайти в дом, было очень холодно, —30. Я тоже зашла, но через минуту снова вышла на улицу — не смогла равнодушно пройти.
Забрала домой котенка. Отогревала. Девчонка оказалась стойкой и быстро пошла на поправку. Потом я пристроила её в добрые руки. Это была первая спасенная мной жизнь, я считаю, что именно с неё всё и началось. Через пару лет я завела еще одну кошку.
И вот, прошло уже больше шести лет. Теперь в приюте больше 100 кошек. Живут в съемном помещении. С оплатой аренды и корма помогают неравнодушные люди.
У нас есть помощники из других городов и даже стран, за что мы им бесконечно благодарны. Друзья и знакомые иногда помогают физически: вынести мусор, привезти и перетаскать наполнитель и корм. Но, несмотря на это, основную работу вынуждена делать одна, приходится жертвовать своим свободным временем.
"Бездомыши" (Барнаул)
Питомцы: 20 кошек
"С детстве не могла пройти мимо"
Марина,
волонтер:
— Сложно вспомнить момент, когда я начала помогать животным. С детства не могла пройти мимо — подкармливала, приносила домой. А когда мы с семьей начали строить свой собственный дом, появилась возможность закупить для животных специальный инвентарь. Тогда пришла мысль помогать больше, начала привлекать к этому других людей.
У меня на передержке 20 кошек. Нет отдельного помещения для их содержания. Для питомцев я выделила две комнаты: там, где они проходят карантин, и там, где живут привитые и стерилизованные.
В работе с таким количеством животных приходится многим жертвовать. Свободным временем, комфортом, мебелью. Много с чем приходится мириться, но очень сложно приходится с проводами, например, компьютерными и телефонными.
"Островок Надежды" (Новоалтайск, г.Барнаул)
"Вся жизнь волонтеров — жертва"
Вера Бачурина,
куратор передержек:
— В один момент у меня перестало хватать сил оставаться в стороне. Не могла больше смотреть на страдания животных. Когда-то я брала их на передержки, но сейчас предпочитаю курировать этот процесс. Это тоже очень трудно. А всё потому, что гораздо чаще люди предлагают забрать питомца у них, а не наоборот.
Количество животных постоянно увеличивается, сейчас их больше 80. Поиск передержек, средств на уход, будущих хозяев — моя основная задача. Помогает наличие групп в социальных сетях. Одному сложно справиться со всем. У нас получается, своего рода, разделение труда. Кто-то держит животных, кто-то ищет средства и закупает всё необходимое.
Вся жизнь волонтеров — жертва. Все теряют деньги, время, силы, здоровье. Кто-то — работу, кто-то — отношения с родственниками. Моим детям не очень нравилось, когда в квартире было много животных. А после появления внука я решила заниматься кураторством.