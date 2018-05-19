Алтайские волонтеры рассказали, зачем спасают бездомных животных

Сегодня, 13:13.
Жизнь

Барнаульские добровольцы берут к себе бездомных кошек и собак "пачками". Кто-то останавливается на 20, а кто-то даже открывает приюты. О том, как становятся волонтерами, и на какие жертвы для этого приходится идти, altapress.ru рассказали создатели алтайских частных приютов.

Питомец приюта "Бусинка". Фото: предоставлены героями материала.
Питомец приюта "Бусинка". Фото: предоставлены героями материала.
Питомец приюта "Бусинка". Фото: предоставлены героями материала.
Питомец приюта "Бусинка". Фото: предоставлены героями материала.
Питомец приюта "Бусинка". Фото: предоставлены героями материала.
Питомец приюта "Бусинка". Фото: предоставлены героями материала.
Питомец приюта "Бусинка". Фото: предоставлены героями материала.
Питомец "Топчихинского волонтерского приюта" . Фото: предоставлены героями материала.
Питомцы "Топчихинского волонтерского приюта" . Фото: предоставлены героями материала.
Питомец "Топчихинского волонтерского приюта" . Фото: предоставлены героями материала.
Питомец сети передержек "Бездомыши". Фото: предоставлены героями материала.
Питомец сети передержек "Бездомыши". Фото: предоставлены героями материала.
Питомец сети передержек "Бездомыши". Фото: предоставлены героями материала.
Питомец сети передержек "Островок надежды". Фото: предоставлены героями материала.
Питомец сети передержек "Островок надежды". Фото: предоставлены героями материала.
Питомец приюта "Шанс на жизнь". Фото: предоставлены героями материала.
Питомец приюта "Шанс на жизнь". Фото: предоставлены героями материала.
Питомец приюта "Шанс на жизнь". Фото: предоставлены героями материала.
Питомец приюта "Шанс на жизнь". Фото: предоставлены героями материала.
Питомец приюта "Шанс на жизнь". Фото: предоставлены героями материала.
Юлия Шелковникова. Фото: предоставлены героями материала.

Топчихинский волонтерский приют

Питомцы: Более 100 кошек, 16 собак

Паблик в ВК

Людмила Гордеева.
Людмила Гордеева.

"Это адский ежедневный труд"

Людмила Гордеева,
создатель приюта:

— Все мы, волонтеры — больные на голову с детства. Там птичку подобрал, там котенка накормил. Постепенно всё это переросло в мое нынешнее занятие. Порой хочется всё бросить, но есть такое понятие, как "ответственность". Кто-то уходит, сдается, не справляется. Но мне уже некуда отступать. Я полжизни прожила для животных, 25 лет в этом деле.

Всё начиналось с нескольких арендованных под передержки домиков в Барнауле. Приют обосновали в Топчихинском районе 11 лет назад. В городе на тот момент еще не было подобных приютов, и мы стали быстро обрастать животными. До 2013 года я содержала приют сама. Работала на нескольких работах. Но теперь нет такой возможности. Работаю детским врачом в Барнауле.

В крае ждать помощи практически неоткуда. Приходится просить у московских и питерских зоозащитников. Одно из таких объединений, "Пойдём со мною кот", очень помогло нам с ремонтом приюта. Но желающих принять подобную помощь много, в группы очень сложно достучаться.

Забота о питомцах — адский ежедневный труд, который отнимает очень много времени и сил. Когда ты не можешь уехать больше, чем на день. Иногда не спишь сутками. Вся мебель испорчена, постоянная уборка, непрекращающийся уход за животными, закупка продуктов. Как результат — сорванная спина, хроническое безденежье.

Но мне очень сложно назвать это жертвой. Те, кто занимается уходом за животными, поймут меня. Я благодарна людям, которые помогали мне все эти годы. Одной справиться было бы невозможно.

"Бусинка" (Барнаул)

Питомцы: около 230 животных

Паблик в ВК

Светлана Абрамова.
Светлана Абрамова

"Кошки перестали помещаться в доме"

Светлана Абрамова,
создатель приюта:

— Изначально бездомных животных я только подкармливала. В сентябре 2013 года моя мама нашла в районе речного вокзала маленького травмированного котёнка. Она привезла его уже поздно вечером. Он помещался на ладони, жутко орал, был весь в грязи, блохах, с травмой головы и глаза.

Когда первая паника ушла, полезли в интернет искать группы зоозащиты, спрашивать совета. Люди очень помогли, подсказали что и как лучше сделать. Наш чёрный комочек пошёл на поправку. Мама у меня очень сердобольная, к этому моменту уже вступила в группы помощи животным. А к новому году у нас на передержке было уже 13 кошек и котят, иногда доходило до 30 питомцев.

В 2016 году я переехала к своему молодому человеку — в его частный дом. Там площадь была ещё больше, число кошек тоже возросло. Стали появляться собаки. Мы покупали им вольеры и будки. Когда кошки перестали помещаться в доме, решили искать нежилое здание в аренду. В марте 2017 въехали в помещение площадью около 300 квадратов.

Наша основная проблема — невозможно оставить приют даже на сутки. Либо я, либо молодой человек должны оставаться с животными. Дежурные могут справиться с кошками, а с крупными собаками — нет.

Уход за животными требует много сил. В те дни, когда я убираюсь в приюте одна — прихожу в 9 утра и ухожу за полночь. Это если не торопясь, со всеми обработками больных, уколами и прочим.

"Шанс на жизнь" (Барнаул)

Питомцы: около 100 кошек

Паблик в ВК

"Приходится жертвовать временем"

Юлия Шелковникова,
создатель приюта:

— Я всегда любила кошек! Родители были против, поэтому питомец появился только в 18 лет. Однажды, возвращаясь вечером с работы, я услышала возле своего подъезда писк. Все торопились зайти в дом, было очень холодно, —30. Я тоже зашла, но через минуту снова вышла на улицу — не смогла равнодушно пройти.

Забрала домой котенка. Отогревала. Девчонка оказалась стойкой и быстро пошла на поправку. Потом я пристроила её в добрые руки. Это была первая спасенная мной жизнь, я считаю, что именно с неё всё и началось. Через пару лет я завела еще одну кошку.

И вот, прошло уже больше шести лет. Теперь в приюте больше 100 кошек. Живут в съемном помещении. С оплатой аренды и корма помогают неравнодушные люди.

У нас есть помощники из других городов и даже стран, за что мы им бесконечно благодарны. Друзья и знакомые иногда помогают физически: вынести мусор, привезти и перетаскать наполнитель и корм. Но, несмотря на это, основную работу вынуждена делать одна, приходится жертвовать своим свободным временем.

Питомец сети передержек "Островок надежды".
Питомец сети передержек "Островок надежды"
Питомец сети передержек "Островок надежды".
Питомец сети передержек "Островок надежды"
Питомец сети передержек "Бездомыши".
Питомец сети передержек "Бездомыши"
Питомец сети передержек "Бездомыши".
Питомец сети передержек "Бездомыши"

"Бездомыши" (Барнаул)

Питомцы: 20 кошек

Паблик в ВК

"С детстве не могла пройти мимо"

Марина,
волонтер:

— Сложно вспомнить момент, когда я начала помогать животным. С детства не могла пройти мимо — подкармливала, приносила домой. А когда мы с семьей начали строить свой собственный дом, появилась возможность закупить для животных специальный инвентарь. Тогда пришла мысль помогать больше, начала привлекать к этому других людей.

У меня на передержке 20 кошек. Нет отдельного помещения для их содержания. Для питомцев я выделила две комнаты: там, где они проходят карантин, и там, где живут привитые и стерилизованные.

В работе с таким количеством животных приходится многим жертвовать. Свободным временем, комфортом, мебелью. Много с чем приходится мириться, но очень сложно приходится с проводами, например, компьютерными и телефонными.

"Островок Надежды" (Новоалтайск, г.Барнаул)

Паблик в ВК

"Вся жизнь волонтеров — жертва"

Вера Бачурина,
куратор передержек:

— В один момент у меня перестало хватать сил оставаться в стороне. Не могла больше смотреть на страдания животных. Когда-то я брала их на передержки, но сейчас предпочитаю курировать этот процесс. Это тоже очень трудно. А всё потому, что гораздо чаще люди предлагают забрать питомца у них, а не наоборот.

Количество животных постоянно увеличивается, сейчас их больше 80. Поиск передержек, средств на уход, будущих хозяев — моя основная задача. Помогает наличие групп в социальных сетях. Одному сложно справиться со всем. У нас получается, своего рода, разделение труда. Кто-то держит животных, кто-то ищет средства и закупает всё необходимое.

Вся жизнь волонтеров — жертва. Все теряют деньги, время, силы, здоровье. Кто-то — работу, кто-то — отношения с родственниками. Моим детям не очень нравилось, когда в квартире было много животных. А после появления внука я решила заниматься кураторством.

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