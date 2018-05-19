Алтайские волонтеры рассказали, зачем спасают бездомных животных

— Все мы, волонтеры — больные на голову с детства. Там птичку подобрал, там котенка накормил. Постепенно всё это переросло в мое нынешнее занятие. Порой хочется всё бросить, но есть такое понятие, как "ответственность". Кто-то уходит, сдается, не справляется. Но мне уже некуда отступать. Я полжизни прожила для животных, 25 лет в этом деле.

Всё начиналось с нескольких арендованных под передержки домиков в Барнауле. Приют обосновали в Топчихинском районе 11 лет назад. В городе на тот момент еще не было подобных приютов, и мы стали быстро обрастать животными. До 2013 года я содержала приют сама. Работала на нескольких работах. Но теперь нет такой возможности. Работаю детским врачом в Барнауле.

В крае ждать помощи практически неоткуда. Приходится просить у московских и питерских зоозащитников. Одно из таких объединений, "Пойдём со мною кот", очень помогло нам с ремонтом приюта. Но желающих принять подобную помощь много, в группы очень сложно достучаться.

Забота о питомцах — адский ежедневный труд, который отнимает очень много времени и сил. Когда ты не можешь уехать больше, чем на день. Иногда не спишь сутками. Вся мебель испорчена, постоянная уборка, непрекращающийся уход за животными, закупка продуктов. Как результат — сорванная спина, хроническое безденежье.

Но мне очень сложно назвать это жертвой. Те, кто занимается уходом за животными, поймут меня. Я благодарна людям, которые помогали мне все эти годы. Одной справиться было бы невозможно.