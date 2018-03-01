Кто тут вор: что такое GetContact и почему это приложение очень опасно. Разбор

Приложение GetContact за пару дней вышел в топы App Store и Google Play. Разработчики уверяют, что приложение должно помогать пользователям блокировать нежелательные звонки, а также определять имена звонящих, не внесенных в телефонную книгу. Но выяснилось, что GetContact копирует с телефонов пользователей всю личную информацию, в том числе фото, адреса и, вероятно, пароли. Разбираемся, что же это за приложение — GetContact, и чем оно может быть опасно.
Что за программа GetContact и как она работает?
GetContact — приложение, которое копирует себе все контакты, записанные в телефоне, а также позволяет узнать, как тот или иной номер записан у пользователей приложения. При первом запуске GetContact просит доступ к телефонной книге. Полученные данные отправляются на серверы разработчика.
Почему GetContact стал резко популярен?
Приложение за считанные дни вышло в топ бесплатных приложений в App Store и Google Play. Пользователям понравилась опция, показывающая, как номер телефона записан у знакомых. Люди со всего мира начали массово проверять, как называют их, их друзей, коллег и родственников в телефонных книгах.
В интернете уже появились истории, как мужья и жены узнали об изменах вторых половинок. Например, чья-та жена оказалась записана в телефонной книге пользователя приложения как "зайка" или "котик". Также появилась информация, что азербайджанский врач записывала в телефона пациентов по заболеваниям, например: Айсель (гонорея), Севда (аборт), пишет 1news.
В соцсетях массово стали появляться скрины забавных и не очень записей в телефонных книгах.
#getcontact— демчуля (@_SashaDemchenko) 28 февраля 2018 г.
Мой номер знают катастрофически мало людей
Биба, палишься! pic.twitter.com/WRakqTHoiR
Почему GetContact опасен?
Устанавливая GetContact, пользователь дает приложению право на получение СМС и передачу личных данных третьим лицам. Настырный пользователь может прочитать в политике приватности приложения, что программа GetContact имеет полное право "рассылать информационные сообщения по электронной почте и СМС, или связываться по телефону, или совершать маркетинговые активности", а также имеет право делиться с третьими лицами следующей информацией:
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содержимым телефонных книг;
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контактами;
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аккаунтами в социальных сетях;
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фотографиями;
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электронной почтой;
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IP-адресами;
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историей звонков.
Как рассказал антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Виктор Чебышев, номер вашего телефона может оказаться у третьих лиц даже если вы не устанавливали GetContact. Он станет доступен через других людей, скачавших резонансное приложение, пишет РБК.
Можно ли удалить GetContact?
Можно. Но сложно.
- Тем, кто установил приложение, нужно сначала удалить свой профиль в приложении.
- Зайти в раздел Unlist на сайте приложения и убрать номер из базы.
В течение суток, якобы, данные пользователя удалятся. Тем, кто не устанавливал приложение, но мог попасть в базу, стоит попробовать второй вариант. Действительно ли данные пользователя добросовестно удаляются — неясно. Сообщается, что "слитые" в базу контакты людей останутся в приложении, даже если удалить номер.
Где успели запретить программу GetContact?
GetContact и его быстро появившихся клонов запретили в Казахстане и Азербайджане. В российском App Store GetContact_ занимает вторую строчку топа бесплатных приложений. Но Роскомнадзор уже начал проверку GetContact. Если выяснится, что приложение нарушает законы о персональных данных, его могут заблокировать в России, пишет "Медуза".
Кто еще работает с контактами пользователя?
Аналогичный GetContact принцип использует приложение российских разработчиков NumBuster!. Оно определяет номер неизвестного абонента, чтобы, якобы, распознать звонки спамеров и мошенников. Пользователи как и в GetContact могут узнать, под каким именем они записаны у других людей из списка своих контактов. По данным официального сайта, приложение работает в России, Белоруссии, Казахстане и на Украине. За все время существования его аудитория составила более 2 млн человек. На данный момент в его базе около 360 млн телефонных номеров, пишет РБК.
Как отреагировали пользователи на GetContact?
Когда наиграетесь в #GetContact не забудьте:— Козыров Олег (@OKozyrov) 28 февраля 2018 г.
открыть приложение → перейти в настройки → «о GetContact» → Account Settings → «Удалить аккаунт»;
зайти на сайт GetContact;
перейти во вкладку Unlist;
ввести свой номер телефона и нажать Unlist. Ваш Номер удалят из базы в 24 часа.
На словах ты:— outlaw. (@fckdplc) 28 февраля 2018 г.
По поводу сотрудничества
А на деле:
Вика Разовая#getcontact
сижу тут, читаю про get contact ,которым сейчас зачем то пользуются все на свете. эээээ, а ничего, что семью разрушил муж, а не приложение.....начнём с этого 😕 pic.twitter.com/ySdk8sCInO— налейте женщине (@LOOKtyushina) 26 февраля 2018 г.
GetContact - это просто нереальное палево. Вы можете там не регистрироваться, но вас всё равно сольют друзья. Узнал клички и настоящие фамилии целого ряда людей 😂— Саша Усольцев (@usolt) 27 февраля 2018 г.
Удивлен что все так легко качают getcontact. Он же сливает вашу записную книжку. Это как минимум не этично по отношению к вашим контактам.— Andrey Mima (@amima) 28 февраля 2018 г.
Скачала GetContact — рассталась с мужиком— Кира Ерёмина (@kiraeremina) 27 февраля 2018 г.
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