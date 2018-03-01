Кто тут вор: что такое GetContact и почему это приложение очень опасно. Разбор

Что за программа GetContact и как она работает?

GetContact — приложение, которое копирует себе все контакты, записанные в телефоне, а также позволяет узнать, как тот или иной номер записан у пользователей приложения. При первом запуске GetContact просит доступ к телефонной книге. Полученные данные отправляются на серверы разработчика.

Почему GetContact стал резко популярен?

Приложение за считанные дни вышло в топ бесплатных приложений в App Store и Google Play. Пользователям понравилась опция, показывающая, как номер телефона записан у знакомых. Люди со всего мира начали массово проверять, как называют их, их друзей, коллег и родственников в телефонных книгах.

В интернете уже появились истории, как мужья и жены узнали об изменах вторых половинок. Например, чья-та жена оказалась записана в телефонной книге пользователя приложения как "зайка" или "котик". Также появилась информация, что азербайджанский врач записывала в телефона пациентов по заболеваниям, например: Айсель (гонорея), Севда (аборт), пишет 1news.

В соцсетях массово стали появляться скрины забавных и не очень записей в телефонных книгах.

Почему GetContact опасен?

Устанавливая GetContact, пользователь дает приложению право на получение СМС и передачу личных данных третьим лицам. Настырный пользователь может прочитать в политике приватности приложения, что программа GetContact имеет полное право "рассылать информационные сообщения по электронной почте и СМС, или связываться по телефону, или совершать маркетинговые активности", а также имеет право делиться с третьими лицами следующей информацией:

содержимым телефонных книг;

контактами;

аккаунтами в социальных сетях;

фотографиями;

электронной почтой;

IP-адресами;

историей звонков.

Как рассказал антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Виктор Чебышев, номер вашего телефона может оказаться у третьих лиц даже если вы не устанавливали GetContact. Он станет доступен через других людей, скачавших резонансное приложение, пишет РБК.

Можно ли удалить GetContact?

Можно. Но сложно.

Тем, кто установил приложение, нужно сначала удалить свой профиль в приложении. Зайти в раздел Unlist на сайте приложения и убрать номер из базы.

В течение суток, якобы, данные пользователя удалятся. Тем, кто не устанавливал приложение, но мог попасть в базу, стоит попробовать второй вариант. Действительно ли данные пользователя добросовестно удаляются — неясно. Сообщается, что "слитые" в базу контакты людей останутся в приложении, даже если удалить номер.

Где успели запретить программу GetContact?

GetContact и его быстро появившихся клонов запретили в Казахстане и Азербайджане. В российском App Store GetContact_ занимает вторую строчку топа бесплатных приложений. Но Роскомнадзор уже начал проверку GetContact. Если выяснится, что приложение нарушает законы о персональных данных, его могут заблокировать в России, пишет "Медуза".

Кто еще работает с контактами пользователя?

Аналогичный GetContact принцип использует приложение российских разработчиков NumBuster!. Оно определяет номер неизвестного абонента, чтобы, якобы, распознать звонки спамеров и мошенников. Пользователи как и в GetContact могут узнать, под каким именем они записаны у других людей из списка своих контактов. По данным официального сайта, приложение работает в России, Белоруссии, Казахстане и на Украине. За все время существования его аудитория составила более 2 млн человек. На данный момент в его базе около 360 млн телефонных номеров, пишет РБК.

Как отреагировали пользователи на GetContact?

Когда наиграетесь в #GetContact не забудьте:

открыть приложение → перейти в настройки → «о GetContact» → Account Settings → «Удалить аккаунт»;

зайти на сайт GetContact;

перейти во вкладку Unlist;

ввести свой номер телефона и нажать Unlist. Ваш Номер удалят из базы в 24 часа. — Козыров Олег (@OKozyrov) 28 февраля 2018 г.

На словах ты:

По поводу сотрудничества

А на деле:

Вика Разовая#getcontact — outlaw. (@fckdplc) 28 февраля 2018 г.

сижу тут, читаю про get contact ,которым сейчас зачем то пользуются все на свете. эээээ, а ничего, что семью разрушил муж, а не приложение.....начнём с этого 😕 pic.twitter.com/ySdk8sCInO — налейте женщине (@LOOKtyushina) 26 февраля 2018 г.

GetContact - это просто нереальное палево. Вы можете там не регистрироваться, но вас всё равно сольют друзья. Узнал клички и настоящие фамилии целого ряда людей 😂 — Саша Усольцев (@usolt) 27 февраля 2018 г.

Удивлен что все так легко качают getcontact. Он же сливает вашу записную книжку. Это как минимум не этично по отношению к вашим контактам. — Andrey Mima (@amima) 28 февраля 2018 г.