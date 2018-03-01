Кто тут вор: что такое GetContact и почему это приложение очень опасно. Разбор

Вчера, 21:12.
Потребитель

Приложение GetContact за пару дней вышел в топы App Store и Google Play.  Разработчики уверяют, что приложение должно помогать пользователям блокировать нежелательные звонки, а также определять имена звонящих, не внесенных в телефонную книгу. Но выяснилось, что GetContact  копирует с телефонов пользователей всю личную информацию, в том числе фото, адреса и, вероятно, пароли. Разбираемся, что же это за приложение — GetContact, и чем оно может быть опасно.

Ноутбук. Телефон.
Ноутбук. Телефон. Фото: СС0.

Что за программа GetContact и как она работает?

GetContact — приложение, которое копирует себе все контакты, записанные в телефоне, а также позволяет узнать, как тот или иной номер записан у пользователей приложения. При первом запуске GetContact просит доступ к телефонной книге. Полученные данные отправляются на серверы разработчика.

Почему GetContact стал резко популярен?

Приложение за считанные дни вышло в топ бесплатных приложений в App Store и Google Play. Пользователям понравилась опция, показывающая, как номер телефона записан у знакомых. Люди со всего мира начали массово проверять, как называют их, их друзей, коллег и родственников в телефонных книгах.

В интернете уже появились истории, как мужья и жены узнали об изменах вторых половинок. Например, чья-та жена оказалась записана в телефонной книге пользователя приложения как "зайка" или "котик". Также появилась информация, что азербайджанский врач записывала в телефона пациентов по заболеваниям, например: Айсель (гонорея), Севда (аборт), пишет 1news.

В соцсетях массово стали появляться скрины забавных и не очень записей в телефонных книгах.

Почему GetContact опасен?

Устанавливая GetContact, пользователь дает приложению право на получение СМС и передачу личных данных третьим лицам. Настырный пользователь может прочитать в политике приватности приложения, что программа GetContact имеет полное право "рассылать информационные сообщения по электронной почте и СМС, или связываться по телефону, или совершать маркетинговые активности", а также имеет право делиться с третьими лицами следующей информацией:

  • содержимым телефонных книг;

  • контактами;

  • аккаунтами в социальных сетях;

  • фотографиями;

  • электронной почтой;

  • IP-адресами;

  • историей звонков.

Как рассказал антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Виктор Чебышев, номер вашего телефона может оказаться у третьих лиц даже если вы не устанавливали GetContact. Он станет доступен через других людей, скачавших резонансное приложение, пишет РБК.

Женщина и телефон.
Женщина и телефон.

Можно ли удалить GetContact?

Можно. Но сложно.

  1. Тем, кто установил приложение, нужно сначала удалить свой профиль в приложении.
  2. Зайти в раздел Unlist на сайте приложения и убрать номер из базы.

В течение суток, якобы, данные пользователя удалятся. Тем, кто не устанавливал приложение, но мог попасть в базу, стоит попробовать второй вариант. Действительно ли данные пользователя добросовестно удаляются — неясно. Сообщается, что "слитые" в базу контакты людей останутся в приложении, даже если удалить номер.

Где успели запретить программу GetContact?

GetContact и его быстро появившихся клонов запретили в Казахстане и Азербайджане. В российском App Store GetContact_ занимает вторую строчку топа бесплатных приложений. Но Роскомнадзор уже начал проверку GetContact. Если выяснится, что приложение нарушает законы о персональных данных, его могут заблокировать в России, пишет "Медуза".

Телефон.
Телефон

Кто еще работает с контактами пользователя?

Аналогичный GetContact принцип использует приложение российских разработчиков NumBuster!. Оно определяет номер неизвестного абонента, чтобы, якобы, распознать звонки спамеров и мошенников. Пользователи как и в GetContact могут узнать, под каким именем они записаны у других людей из списка своих контактов. По данным официального сайта, приложение работает в России, Белоруссии, Казахстане и на Украине. За все время существования его аудитория составила более 2 млн человек. На данный момент в его базе около 360 млн телефонных номеров, пишет РБК.

Как отреагировали пользователи на GetContact?

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