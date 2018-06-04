Кудрявую кошку, похожую на эльфа, предлагают купить барнаульцам за 55 тысяч рублей

Барнаульцам предлагают купить пятимесячного котенка редкой породы девон-рекс. Хозяйка готова отдать кудрявого питомца за 55 тысяч рублей, говорится на сайте объявлений Avito.
Котенка от титулованных родителей предлагают использовать для племенной работы и выставок. Кошка находится в Новосибирске, "привита, полностью готова к переезду", — говорится в объявлении.
Девон-рекс — порода домашних кошек, которая появилась в Великобритании в 1960-х годов. Кошки этой породы имеют необычную внешность, некоторые заводчики сравнивают их с эльфами и троллями. У них мягкая кудрявая шерсть и короткие закрученные усы.
Владельцы называют их "интеллигентами и интеллектуалами кошачьего мира" и отмечают, что такие кошки очень привязаны к хозяину, игривы и чистоплотны. Но тишины и порядка в квартире ждать не стоит, потому что они очень активны.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.