Кудрявую кошку, похожую на эльфа, предлагают купить барнаульцам за 55 тысяч рублей

Сегодня, 12:43.
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Барнаульцам предлагают купить пятимесячного котенка редкой породы девон-рекс. Хозяйка готова отдать кудрявого питомца за 55 тысяч рублей, говорится на сайте объявлений Avito.

Котенок породы Девон-рекс.
Котенок породы Девон-рекс. Фото: Avito.ru.

Котенка от титулованных родителей предлагают использовать для племенной работы и выставок. Кошка находится в Новосибирске, "привита, полностью готова к переезду", — говорится в объявлении.

Девон-рекс — порода домашних кошек, которая появилась в Великобритании в 1960-х годов. Кошки этой породы имеют необычную внешность, некоторые заводчики сравнивают их с эльфами и троллями. У них мягкая кудрявая шерсть и короткие закрученные усы.

Владельцы называют их "интеллигентами и интеллектуалами кошачьего мира" и отмечают, что такие кошки очень привязаны к хозяину, игривы и чистоплотны. Но тишины и порядка в квартире ждать не стоит, потому что они очень активны.

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