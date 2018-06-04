Кудрявую кошку, похожую на эльфа, предлагают купить барнаульцам за 55 тысяч рублей

Котенка от титулованных родителей предлагают использовать для племенной работы и выставок. Кошка находится в Новосибирске, "привита, полностью готова к переезду", — говорится в объявлении.

Девон-рекс — порода домашних кошек, которая появилась в Великобритании в 1960-х годов. Кошки этой породы имеют необычную внешность, некоторые заводчики сравнивают их с эльфами и троллями. У них мягкая кудрявая шерсть и короткие закрученные усы.

Владельцы называют их "интеллигентами и интеллектуалами кошачьего мира" и отмечают, что такие кошки очень привязаны к хозяину, игривы и чистоплотны. Но тишины и порядка в квартире ждать не стоит, потому что они очень активны.