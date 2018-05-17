До Путина Крымский мост проинспектировал кот, у которого есть страничка в Instagram

Кот Мостик живет на стройке Крымского моста. Фото: www.instagram.com/cat_the_most. Кот Мостик живет на стройке Крымского моста. Фото: www.instagram.com/cat_the_most. Кот Мостик живет на стройке Крымского моста. Фото: www.instagram.com/cat_the_most. Кот Мостик живет на стройке Крымского моста. Фото: www.instagram.com/cat_the_most. Кот Мостик живет на стройке Крымского моста. Фото: www.instagram.com/cat_the_most. Кот Мостик живет на стройке Крымского моста. Фото: www.instagram.com/cat_the_most. Кот Мостик живет на стройке Крымского моста. Фото: www.instagram.com/cat_the_most. Кот Мостик живет на стройке Крымского моста. Фото: www.instagram.com/cat_the_most. Кот Мостик живет на стройке Крымского моста. Фото: www.instagram.com/cat_the_most. Кот Мостик живет на стройке Крымского моста. Фото: www.instagram.com/cat_the_most. Кот Мостик живет на стройке Крымского моста. Фото: www.instagram.com/cat_the_most. Кот Мостик живет на стройке Крымского моста. Фото: www.instagram.com/cat_the_most. Кот Мостик живет на стройке Крымского моста. Фото: www.instagram.com/cat_the_most. Кот Мостик живет на стройке Крымского моста. Фото: www.instagram.com/cat_the_most. Кот Мостик живет на стройке Крымского моста. Фото: www.instagram.com/cat_the_most. Кот Мостик живет на стройке Крымского моста. Фото: www.instagram.com/cat_the_most. Кот Мостик живет на стройке Крымского моста. Фото: www.instagram.com/cat_the_most.

Про кота даже снимают видео:

В 2015 году бездомный бело-рыжий котенок прибился к строителям Крымского моста. Найденышу дали кличку Мостик. Он так и остался жить на стройке, став общим любимцем, которого даже заметили иностранные журналисты и написали, что этот кот "затмил" самого Путина на церемонии открытия Крымского моста, пишет Vistanews.ru.