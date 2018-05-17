До Путина Крымский мост проинспектировал кот, у которого есть страничка в Instagram

15 мая Владимир Путин на КамАЗе поехал по новому мосту через Керченский пролив. Но за день до президента готовность переправы проинспектировал талисман стройки кот Мостик. Строители даже завели для зверя свой аккаунт в Instagram под названием Кот Моста.
Кот Мостик живет на стройке Крымского моста. Фото: www.instagram.com/cat_the_most.
Кот Мостик живет на стройке Крымского моста. Фото: www.instagram.com/cat_the_most.
Кот Мостик живет на стройке Крымского моста. Фото: www.instagram.com/cat_the_most.
Кот Мостик живет на стройке Крымского моста. Фото: www.instagram.com/cat_the_most.
Кот Мостик живет на стройке Крымского моста. Фото: www.instagram.com/cat_the_most.
Кот Мостик живет на стройке Крымского моста. Фото: www.instagram.com/cat_the_most.
Кот Мостик живет на стройке Крымского моста. Фото: www.instagram.com/cat_the_most.
Кот Мостик живет на стройке Крымского моста. Фото: www.instagram.com/cat_the_most.
Кот Мостик живет на стройке Крымского моста. Фото: www.instagram.com/cat_the_most.
Кот Мостик живет на стройке Крымского моста. Фото: www.instagram.com/cat_the_most.
Кот Мостик живет на стройке Крымского моста. Фото: www.instagram.com/cat_the_most.
Кот Мостик живет на стройке Крымского моста. Фото: www.instagram.com/cat_the_most.
Кот Мостик живет на стройке Крымского моста. Фото: www.instagram.com/cat_the_most.
Кот Мостик живет на стройке Крымского моста. Фото: www.instagram.com/cat_the_most.
Кот Мостик живет на стройке Крымского моста. Фото: www.instagram.com/cat_the_most.
Кот Мостик живет на стройке Крымского моста. Фото: www.instagram.com/cat_the_most.
Кот Мостик живет на стройке Крымского моста. Фото: www.instagram.com/cat_the_most.
Про кота даже снимают видео:
В 2015 году бездомный бело-рыжий котенок прибился к строителям Крымского моста. Найденышу дали кличку Мостик. Он так и остался жить на стройке, став общим любимцем, которого даже заметили иностранные журналисты и написали, что этот кот "затмил" самого Путина на церемонии открытия Крымского моста, пишет Vistanews.ru.
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