На Алтае на инспектора парка пытался напасть дикий кот-манул

В сообщении говорится, что дикий кот гулял сам по себе в урочище Камтытугем, пока инспектор не увидел его в бинокль. Мужчина прервал неспешную прогулку зверя: подъехал на машине к затаившемуся манулу. Кот всем видом демонстрировал готовность к прыжку, еще шаг - и он будет защищаться.

"По своей природе манул не забияка, но в момент опасности храбро бросается на врага, пишет Сайлюгемский парк. - Инспектор никакой угрозы не представлял: сделав несколько кадров (практически с расстояния одного метра), сотрудник парка отправился дальше патрулировать территорию. В память об этой встрече осталось фото сердитого кота".