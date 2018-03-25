На Алтае на инспектора парка пытался напасть дикий кот-манул

Инспектор Сайлюгемского парка Валерий Оргунов чуть не стал жертвой манула, повстречавшись с ним лицом к лицу. Об этом сообщается на странице парка Вконтакте.
В сообщении говорится, что дикий кот гулял сам по себе в урочище Камтытугем, пока инспектор не увидел его в бинокль. Мужчина прервал неспешную прогулку зверя: подъехал на машине к затаившемуся манулу. Кот всем видом демонстрировал готовность к прыжку, еще шаг - и он будет защищаться.
"По своей природе манул не забияка, но в момент опасности храбро бросается на врага, пишет Сайлюгемский парк. - Инспектор никакой угрозы не представлял: сделав несколько кадров (практически с расстояния одного метра), сотрудник парка отправился дальше патрулировать территорию. В память об этой встрече осталось фото сердитого кота".
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