Алтайские ученые выяснили, как выбрать идеальную кошку по темпераменту

Ученые Алтайского госуниверситета изобрели способ для определения темперамента у кошек, сообщают в пресс-службе вуза. За три дня можно выяснить, сойдетесь ли вы характерами с будущим питомцем.
По словам ученых-фелинологов (специалистов по домашним кошкам), методика проста в использовании и не требует специальных инструментов. С ее помощью можно определить темперамент кошки на основе условных рефлексов животного. Тестирование занимает три дня.
"Если мы начинаем работать с животным, а оно даже не пытается выйти к нам, прячется или убегает, то перед нами меланхолик. А если наоборот — животное активное, быстро реагирует на тестовые задания, — это сангвиник,— объясняет Татьяна Антоненко, доцент кафедры зоологии и физиологии биологического факультета АлтГУ.
Алтайские ученые считают, что их методика поможет уменьшить количество потенциально бездомных животных. Человек сразу будет знать, что за характер у кошки, и не захочет избавиться от нее потом. Легче будет подобрать гармоничные пары "человек — животное" для породистых и беспородных кошек. Породистым можно будет добавить в паспорт данные об особенностях темперамента.
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