В Барнауле продают котенка породы белый канадский сфинкс. Объявление разместили на сайте avito.ru
В Барнауле за 50 тысяч продают котенка экспериментальной породы. Фото: avito.ru.
В Барнауле за 50 тысяч продают котенка экспериментальной породы. Фото: avito.ru.
В Барнауле за 50 тысяч продают котенка экспериментальной породы. Фото: avito.ru.
Порода животного — экспериментальная. Продавец пишет, что ее точное название — двэльфF3 (от английского — карлик и эльф). Окрас котенка — сил-пойнт биколор. Возраст — 1 месяц. В объявлении указано, что животное находится в Новосибирске.
Стоимость котенка — 50 тысяч рублей.
Справка
Двэльф — бесшерстная кошка, полученная в результате скрещивания манчкина, канадского сфинкса и американского керла. У нее короткие лапы, клиновидная голова и уши эльфа.
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