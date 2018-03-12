В Барнауле за 50 тысяч продают котенка экспериментальной породы. Фото: avito.ru. В Барнауле за 50 тысяч продают котенка экспериментальной породы. Фото: avito.ru. В Барнауле за 50 тысяч продают котенка экспериментальной породы. Фото: avito.ru.

Порода животного — экспериментальная. Продавец пишет, что ее точное название — двэльфF3 (от английского — карлик и эльф). Окрас котенка — сил-пойнт биколор. Возраст — 1 месяц. В объявлении указано, что животное находится в Новосибирске.

Стоимость котенка — 50 тысяч рублей.

Справка

Двэльф — бесшерстная кошка, полученная в результате скрещивания манчкина, канадского сфинкса и американского керла. У нее короткие лапы, клиновидная голова и уши эльфа.