Кошачьи "потягушки": фото животных, которые заставили хозяев мериться длиной

Кошки - невероятно гибкие животные. Иногда позы, которые они принимают, так прекрасны, что рука сама тянется из сфотографировать. Японский пользователь Twitter решил опубликовать фотографию заснувшего и растянувшегося кота-соседа. Очень быстро его идею подхватили другие пользователи, которые разместили своих котов в аналогичных позах.

Длинные коты. Фото: boredpanda.com. Длинные коты. Фото: boredpanda.com. Длинные коты. Фото: boredpanda.com. Длинные коты. Фото: boredpanda.com. Длинные коты. Фото: boredpanda.com. Длинные коты. Фото: boredpanda.com. Длинные коты. Фото: boredpanda.com. Длинные коты. Фото: boredpanda.com. Длинные коты. Фото: boredpanda.com. Длинные коты. Фото: boredpanda.com. Длинные коты. Фото: boredpanda.com. Источник.