Кошачьи "потягушки": фото животных, которые заставили хозяев мериться длиной

Сегодня, 07:59.
Жизнь

Кошки - невероятно гибкие животные. Иногда позы, которые они принимают, так прекрасны, что рука сама тянется из сфотографировать. Японский пользователь Twitter решил опубликовать фотографию заснувшего и растянувшегося кота-соседа. Очень быстро его идею подхватили другие пользователи, которые разместили своих котов в аналогичных позах.

Длинные коты. Фото: boredpanda.com.
Длинные коты. Фото: boredpanda.com.
Длинные коты. Фото: boredpanda.com.
Длинные коты. Фото: boredpanda.com.
Длинные коты. Фото: boredpanda.com.
Длинные коты. Фото: boredpanda.com.
Длинные коты. Фото: boredpanda.com.
Длинные коты. Фото: boredpanda.com.
Длинные коты. Фото: boredpanda.com.
Длинные коты. Фото: boredpanda.com.
Длинные коты. Фото: boredpanda.com.

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