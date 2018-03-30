Барнаульского журналиста Берсенева наказали по статье об экстремизме за снимок с котом

Барнаульского журналиста и лидера местного отделения незарегистрированной партии "Другая Россия" Евгения Берсенева наказали за пропаганду или демонстрирование символики организаций, признанных экстремистскими, а также за распространение экстремистских материалов, пишет "Сова".
Ленинский районный суд Барнаула 28 марта решил оштрафовать Берсенева по двум статьям КоАП за фотографии, выложенные в соцсети "ВКонтакте" в 2013 и 2015 годах.
На одном из фото был кот на фоне флага запрещенной Национал-большевистской партии (именно члены этой организации попытались зарегистрировать "Другую Россию", но этого им не позволили сделать власти). На другом снимке был сам Берсенев в футболке о православии и смерти.
Как пояснил другоросс Берсенев "Росбалту", в полицейском центре по противодействию экстремизму он попытался доказать, что фото с котом — это художественное творчество. К тому же, домашнее животное частично закрывало флаг запрещенной НБП. Но полицейские все равно дали делу ход.
Евгений Берсенев,
журналист:
— Я спросил: ну, а в фильме „Семнадцать мгновений весны“ ведь запрещенная свастика демонстрируется? Мне ответили, что это — художественное творчество. Фотографию моего кота почему-то художественным творчеством не признали.
В результате Берсенева оштрафовали на 2 тыс. рублей (по тысяче за каждую из статей).
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