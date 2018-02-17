В Алтайском крае националиста осудили за видео с убийством людей

Житель Алтайского края разместил на своей странице ролик, в котором есть кадры убийств. Мужчину осудили за возбуждение ненависти к группе людей по признакам национальности, сообщает краевая прокуратура.
Кроме кадров убийств в видео говорилось о необходимости насильственных действий против людей, объединенных по признакам национальности.
Осужденный не признал свою вину. Он рассказал, что хотя и придерживается националистических взглядов, но не размещал видео. Мужчина сообщил, что, возможно, его почту взломали.
На суде слова злоумышленника опровергли. Выяснилось, что страницу не взламывали. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
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