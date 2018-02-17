В Алтайском крае националиста осудили за видео с убийством людей

Кроме кадров убийств в видео говорилось о необходимости насильственных действий против людей, объединенных по признакам национальности.

Осужденный не признал свою вину. Он рассказал, что хотя и придерживается националистических взглядов, но не размещал видео. Мужчина сообщил, что, возможно, его почту взломали.

На суде слова злоумышленника опровергли. Выяснилось, что страницу не взламывали. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.