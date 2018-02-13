Занимавшегося исследованием экстремизма российского студента посадили за экстремизм

Белгородский пятикурсник Александр Крузе отправился на 2,5 года в колонию-поселение за репосты в социальной сети. Действия молодого человека были признаны экстремистскими. Однако сам студент-юрист утверждает, что проводил исследование экстремизма, о котором писал дипломную работу, пишет RT.
Весной 2018 года это 24-летний парень должен был защищать диплом на тему "Экстремизм в современных условиях: международные аспекты противодействия". Но летом прошлого года года к нему домой пришли сотрудники ФСБ. Они сообщили, что юноша — сам экстремист.
Александр Крузе,
осужденный:
— 11 июля прошлого года ко мне приехал сотрудник ФСБ... Они приехали, начали задавать вопросы всякие, я сначала не понял, в чём суть. Потом выяснилось, что за репосты.
Юноша сделал четыре репоста чужих картинок в ВК. По его словам, он делал эти публикации "в рамках исследования". Парень хотел с помощью дипломной работы понять, как люди становятся националистами.
Следователи на допросах не могли определиться, кого же ненавидит Крузе — коммунистов, евреев, негров или кавказцев. Эксперты-лингвисты нашли, что юноша ненавидит всех — в репостах нашлись лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти к упомянутым группам, а также к уроженцам Средней Азии, кроме того, парень, по данным экспертизы, призывал к насильственным действиям против власти.
На суде Александр не признавал своей вины, но его все-таки приговорили к довольно суровому наказанию.
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