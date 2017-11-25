Барнаульского экстремиста осудили за картинку с бульонным кубиком и кавказцем

В Барнауле осудили молодого человека за экстремистские посты в соцсети. Парень "заработал" две статьи УК РФ.
Как altapress.ru сообщила помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Ирина Черкасова, парень регулярно размещал изображения с текстами экстремистского содержания.
Так, горожанин оскорблял цыган, писал посты с символикой скинхедов, постил картинки с надписями, унижающими людей негроидной расы и пропагандирующими превосходство европеоидной расы. Кроме того, он опубликовал изображение бульонного кубика с лицом кавказской национальности и оскорбительным текстом.
Вину молодой человек признал полностью, в содеянном раскаялся. Его приговорили к 2 годам и 2 месяцам условно с испытательным сроком на 1,5 года.
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