Купание в -20, длинные шарфы и красные щеки: как в центре Барнаула прошла "Алтайская зимовка"

Вчера, 20:11.
Туризм

16 декабря в Барнауле на празднике "Алтайская зимовка" открыли зимний туристический сезон в Алтайском крае. Несмотря на то, что на градусниках было -20, в парке "Центральный" и на пешеходной улице собрались сотни горожан.

"Алтайская зимовка" в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
"Алтайская зимовка" в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
"Алтайская зимовка" в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
"Алтайская зимовка" в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
"Алтайская зимовка" в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
"Алтайская зимовка" в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
"Алтайская зимовка" в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
"Алтайская зимовка" в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
"Алтайская зимовка" в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
"Алтайская зимовка" в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
"Алтайская зимовка" в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
"Алтайская зимовка" в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
"Алтайская зимовка" в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
"Алтайская зимовка" в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
"Алтайская зимовка" в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
"Алтайская зимовка" в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
"Алтайская зимовка" в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
"Алтайская зимовка" в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
"Алтайская зимовка" в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
"Алтайская зимовка" в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
"Алтайская зимовка" в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
"Алтайская зимовка" в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
"Алтайская зимовка" в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
"Алтайская зимовка" в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
"Алтайская зимовка" в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
"Алтайская зимовка" в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
"Алтайская зимовка" в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
"Алтайская зимовка" в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
"Алтайская зимовка" в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
"Алтайская зимовка" в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
"Алтайская зимовка" в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
"Алтайская зимовка" в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
"Алтайская зимовка" в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
"Алтайская зимовка" в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
"Алтайская зимовка" в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
"Алтайская зимовка" в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
"Алтайская зимовка" в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
"Алтайская зимовка" в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
"Алтайская зимовка" в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
"Алтайская зимовка" в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
"Алтайская зимовка" в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
"Алтайская зимовка" в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
"Алтайская зимовка" в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
"Алтайская зимовка" в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
"Алтайская зимовка" в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
"Алтайская зимовка" в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
"Алтайская зимовка" в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
"Алтайская зимовка" в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
"Алтайская зимовка" в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
"Алтайская зимовка" в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
"Алтайская зимовка" в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
"Алтайская зимовка" в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
"Алтайская зимовка" в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.
"Алтайская зимовка" в Барнауле. Фото: Евгения Родочинская.

Основные спортивные и творческие площадки работали с 13:00 до 15:00. В этом году главной площадкой впервые стала историческая часть Барнаула — парк "Центральный" и улица Мало-Тобольская. На "барнаульском Арбате" работала главная сцена, на которой выступали творческие коллективы города.

В центре пешеходной улицы барнаульцы несколько часов вязали самый большой шарф. Алтайские ремесленники выставили свои лучшие работы — расшитые валенки, изделия из дерева и бисера, а также новогодние игрушки, которые смастерили своими руками.

Одна из интересных площадок работала в парке "Центральный". Здесь алтайские "моржи" устроили показательное закаливание в бассейне. Они скинули с себя одежду и залезли в воду.

В это время другие гости праздника согревались на морозе как могли: кутались в шарфы, забегали в соседние знания, покупали чай и даже грели руки над огнем. В "Горной аптеке" барнаульцев согревали настоящим сибирским сбитнем.

На открытие праздника прибыли губернатор Алтайского края Александра Карлин и глава города Сергей Дугин. Губернатор поприветствовал горожан и поздравил собравшихся с праздником.

Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:

— "Алтайская зимовка" — это топовое событие в туристическом календаре страны. В зимнем турсезоне "Алтайская зимовка" признана лучшим событийным мероприятием в России. Оно задает правильный тон на всю туристическую зиму.

17 декабря праздник "Алтайская зимовка" продолжится. Одной из площадок станет озеро Светлое в Советском районе — именно сюда ежегодно прилетают зимовать лебеди. В Барнауле на барнаульском ипподроме пройдет фестиваль северных ездовых собак, а в парке-спорта им. Смертина — чемпионат по лепке снеговиков.

Факт

Первая "Алтайская зимовка" прошла в 2014 году.

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