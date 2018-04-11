Курс евро впервые с 2016 года пробил отметку в 80 рублей

Единая европейская валюта выросла сразу на 2 рубля 17 копеек и достигла 80,02 рублей впервые с марта 2016 года. Доллар вырос до 64 рубля впервые с апреля 2016 года, пишет "Национальная служба новостей".

Ранее экономисты объяснили, что из-за санкций США был "подрублен" экспорт алюминия, что привело к снижению притока валюты в страну и вызвало девальвацию рубля. Эксперты не исключили, что следующий удар Америка нанесет по "Газпрому", пишет ura.ru. В таких условиях европейская валюта может вырасти до отметки в 85-90 рублей.

Рублевые пары (доллар/рубль и евро/рубль) могут на короткий период подскочить до уровней 2015 года, не исключает директор аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев.

6 апреля на закрытии торгов евро стоил 71,38 руб., доллар — почти 58,18, 10 апреля — 63,11 руб. и 77,84 руб. соответственно. Таким образом, с 6 апреля курс рубля снизился более чем на 12% к евро и более чем на 11% к доллару.

Рубль слабеет скорее из-за фундаментальных причин — инвесторы из-за санкций выходят из российских активов, указывала главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, пишут "Ведомости".

10 апреля глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заверила, что "рисков для финансовой системы из-за введения санкций нет, поддержка со стороны Банка России не требуется".